"Kämpferin": Anna Heiser teilt emotionales Video für Tochter

Anna Heiser (35) hat den dritten Geburtstag ihrer Tochter Alina auf besonders emotionale Weise gefeiert. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star ein Video, das die Entwicklung des Mädchens von der Geburt bis heute nachzeichnet. Alina kam am 24. November 2022 fünf Wochen zu früh auf die Welt und musste anfänglich auf der Intensivstation behandelt werden. "Es war eine Achterbahn der Gefühle – Angst, Vorfreude, Unsicherheit, Sorgen und unendliche Liebe – alles war dabei", verkündete Anna damals online. Der Rückblick zeigt zunächst die schwierigen Anfänge im Krankenhaus, gefolgt von glücklichen Szenen ihrer Tochter als fröhliches Kleinkind. "Happy Birthday, meine kleine Kämpferin", schrieb Anna, ein echter Familienmensch, zu den Bildern und machte ihre Liebe und ihren Stolz deutlich.

Doch nicht nur für Alina war die Zeit seit ihrer Geburt ereignisreich. Auch Anna und Gerald Heiser (40) hatten privat mit Herausforderungen zu kämpfen, wie Anna in einer Instagram-Story offenbarte. Vor genau einem Jahr habe sie an eine Trennung gedacht, erzählte sie: "Heute vor einem Jahr saß ich alleine in unserem Schlafzimmer in Namibia, hab geheult bis geht nicht mehr und beschlossen, mich scheiden zu lassen." Eine Paartherapie habe jedoch geholfen, ihre Ehe zu retten. Dieses Jahr feiert die Familie den Geburtstag ihrer Tochter in einem neuen Zuhause: Die Heisers haben Namibia hinter sich gelassen und sind nach Polen gezogen. Gerald hat mittlerweile einen Arbeitsvertrag für einen Bürojob in Danzig unterschrieben, wo die Familie gemeinsam einen Neuanfang wagt.

Die Beziehung von Anna und Gerald begann 2017 in der beliebten RTL-Show Bauer sucht Frau, und seitdem haben die beiden viele Höhen und Tiefen gemeistert. Der endgültige Abschied von Namibia markierte für die einstigen Farmbewohner das Ende eines ereignisreichen Kapitels, doch das Leben in Polen gibt ihnen neuen Schwung – obwohl die zweifache Mutter eigentlich "nie wieder zurückkehren wollte". Anna beschrieb den Umzug kürzlich als Schritt, der der Familie gutgetan habe. Hier könnten sie sich besser auf ihre Kinder Leon und Alina konzentrieren und ihr gemeinsames Glück festigen. Die Geburtstagsfeierlichkeiten spiegeln für Alina nach der turbulenten Zeit nun einmal mehr Momente des Familienglücks wider.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Stars

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025