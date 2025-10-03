Wegen Geldtransfer: Anna Heisers Hauskauf droht zu platzen

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald Heiser (40) sind in Sorge um ihr neues Haus in Polen. Das bekannte Bauer sucht Frau-Paar hatte erst vor wenigen Wochen stolz den Kaufvertrag für die Immobilie unterschrieben und war bereit, in ein neues Kapitel ihres Lebens aufzubrechen. Doch die Freude währte nicht lange. Anna berichtete jetzt auf Instagram, dass es ernsthafte Probleme mit der Finanzierung gibt. Ein Geldtransfer aus ihrer alten Heimat Namibia, mit dem der Hauskauf abgeschlossen werden sollte, ist noch nicht angekommen. "Wir bangen um unser Haus", äußerte sich Anna sichtlich mitgenommen in ihrer Story. Sie hoffe, dass sich das Problem in den nächsten Stunden lösen werde.

Annas Erklärung zufolge wurde die Summe zunächst von Namibia nach Deutschland transferiert. Von dort aus sollte das Geld weiter nach Polen geleitet werden, um den Kauf abzuschließen. Während der Transfer aus Namibia nach Deutschland reibungslos lief, scheint er auf dem Weg nach Polen ins Stocken geraten zu sein. Anna beschrieb die schwierige Lage mit den Worten: "In Deutschland ist es raus, aber in Polen nicht angekommen." Das Paar fühle sich nun allein gelassen, da ihnen offenbar niemand helfen kann. Mit einer Mischung aus Frust und Verzweiflung fragte Anna ihre Follower: "Warum muss es immer so kompliziert bei uns sein?" Der Zeitdruck, das Geld pünktlich zu bekommen, spitzt die Situation weiter zu.

Der Umzug von Namibia nach Polen markierte für Anna und Gerald einen großen Neuanfang. Die beiden hatten Namibia, wo Gerald eine Farm betrieben hatte, den Rücken gekehrt, um sich im Norden Polens ein neues Leben aufzubauen. In Danzig fanden sie schließlich ihr Traumhaus, unweit der Küste, wo sie sich ein stabiles Zuhause für ihre wachsende Familie erhofften. Als zweifache Eltern planten sie, an diesem Ort langfristig sesshaft zu werden. Bei der Bekanntgabe des Hauskaufs zeigten sie sich noch voller Freude und Zuversicht. Nun bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass das Geld noch rechtzeitig ankommt.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024