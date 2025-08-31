Miniatur Wunderland ehrt Malte Zierdens Tauben-Freund Oßkar

Das Miniatur Wunderland Hamburg hat eine ganz besondere Ehrung für Malte Zierden und seinen verstorbenen Tauben-Freund Oßkar geschaffen. In einer emotionalen Instagram-Story zeigte der Influencer ein winzig gestaltetes Wohnzimmer, liebevoll und detailreich auf einer Fensterbank inszeniert. "Jedes kleinste Detail ist mit der Hand gemacht", schwärmte der 32-Jährige beeindruckt und zeigte sich sehr bewegt von dieser Geste. "Sie haben meinen kleinen Oßkar ein letztes Mal fliegen lassen. Ich vermisse den so", fügte er sichtlich ergriffen hinzu.

Die außergewöhnliche Geschichte von Oßkar begann Anfang 2022, als die Taube zufällig an Maltes Fenster erschien und aus dieser Begegnung eine enge Freundschaft entstand. Oßkar war mehr als nur ein Vogel, er wurde für Malte ein Symbol für Tierschutz und Empathie. Nach Oßkars Tod im Juni schrieb er in einem Nachruf: "Du hast mir gezeigt, was wirklich wichtig ist: einen Platz zu schaffen, an dem Tiere in Frieden leben können." Aus diesen Erfahrungen entwickelte Malte eine tiefgreifende Leidenschaft, die ihn dazu bewegte, sich intensiv für den Tierschutz einzusetzen. Unter anderem baute er ein Tierheim für Straßenhunde und -katzen in der Ukraine und nutzt seine Reichweite, um auf Tierleid aufmerksam zu machen.

Nach Oßkars Tod fand Malte Trost in einer anderen Taube, Eduard, die regelmäßig das liebevoll eingerichtete Wohnzimmer besucht, das für Oßkar einst geschaffen wurde. Nun steht auch das Miniatur-Wohnzimmer des Miniatur Wunderlands an diesem besonderen Ort und dient als dauerhafte Erinnerung an die Taube. "Es gibt noch tolle und liebe Menschen da draußen", erklärte Malte dankbar über die Aktion, die ihn an die tiefen Verbindungen erinnert.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DCPauHHtnug/ Tierschützer Malte Zierden auf einer ukrainischen Farm im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / maltezierden Miniatur-Nachbau von Malte Zierdens Fensterbrett und seiner verstorbenen Taube Oßkar

Anzeige Anzeige

Instagram / maltezierden Oßkar und Malte Zierden

Wie findet ihr die Ehrung von Oßkar mit dem Miniatur-Wohnzimmer? Absolut fantastisch! So eine liebevolle Geste. Vielleicht etwas übertrieben. Eine Gedenktafel hätte gereicht. Ergebnis anzeigen