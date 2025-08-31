Von Scharfschützen begleitet: Ivanka Trump besucht Weinbar

Ivanka Trump (43) und ihr Ehemann Jared Kushner (44) haben kürzlich für Aufruhr gesorgt, als sie eine unscheinbare Weinbar in Notting Hill, West-London, besuchten. Begleitet von ihrem Sicherheitspersonal, das angeblich auch Scharfschützen auf den umliegenden Dächern positioniert hatte, zog die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump (79) die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. Während die Gäste des Golborne Wine Bar and Deli zuvor einen ruhigen Abend genossen hatten, herrschte nach dem Eintreffen der prominenten Besucher plötzlich gespannte Unruhe. Ein Insider berichtete gegenüber der Daily Mail, dass selbst die Bodyguards undercover wie gewöhnliche Gäste agierten.

Obwohl Ivanka und Jared schnell erkannt wurden, hielten sich die meisten Anwesenden während ihres Besuchs zurück. Nach ihrem Aufbruch kippte die Stimmung jedoch vollständig. "Es war eine verrückte Szene", schilderte ein Beobachter die Situation dem Magazin. Besonders eine Gruppe junger Frauen konnte ihre Aufregung kaum verbergen und sorgte für kreischendes Chaos. Sogar ein Influencer mischte sich ein und versuchte, sie zur Ruhe zu ermahnen. Die Wahl der Weinbar sorgte indes bei den Einheimischen für Überraschung. "Das ist eine ungewöhnliche Wahl für Ivanka", meinte ein Anwohner und wies darauf hin, dass das Lokal weder übermäßigen Glanz noch Luxus bietet.

Ivanka, die oft wegen ihres glamourösen Lifestyles weltweit Schlagzeilen macht, führt seit Jahren ein Leben im Rampenlicht. Mit Jared, mit dem sie drei Kinder hat, bildet sie eines der bekanntesten Power-Paare der internationalen High Society. Trotz ihrer privilegierten Herkunft suchen die beiden offenbar auch gelegentlich die Nähe zu weniger schillernden Orten. Ivankas Auftritt in einer vergleichsweise simplen Weinbar wie der Golborne Wine Bar and Deli sticht besonders hervor und sorgt erneut für Aufmerksamkeit, was ihre Allgegenwart im internationalen Jetset unterstreicht.

Getty Images Ivanka Trump, Dezember 2024

Getty Images Jared Kushner und Ivanka Trump im Dezember 2014

Getty Images Jared Kushner und Ivanka Trump, 2020