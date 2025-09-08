Nach Politikkarriere: Ivanka Trump genießt das süße Leben

Ivanka Trump (43) hat sich von der politischen Bühne verabschiedet und genießt nun das süße Leben in Florida in vollen Zügen. Ihren hektischen Alltag in Washington D.C. hat die Tochter von US-Präsident Donald Trump (79) gegen ein ruhigeres Dasein eingetauscht – doch langweilig wird es der 43-Jährigen dabei sicher nicht. Auf Instagram zeigt sie entspannte Sommerausflüge, wie einen idyllischen Surf-Trip im Juni, und findet geradezu poetische Worte für ihre Liebe zur offenen See: "Es gibt keinen Ort, an dem ich mich freier, geerdeter und friedlicher fühle als im Meer", schrieb Ivanka zu einer Bilderstrecke, die sie in sportlichen Posen am Wasser zeigt.

Doch nicht nur der Strand vor der eigenen Haustür, sondern auch der Sehnsuchtsort Venedig stand auf dem Sommerprogramm der Präsidententochter: Gemeinsam mit ihrer Familie reiste sie zur Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) an. Den Trip nach Italien an der Seite von Ehemann Jared Kushner (44) und den drei Kindern Arabella Rose, Joseph Frederick und Theodore James genoss sie sichtlich. Doch zwischendurch darf es auch etwas Naturverbundenes sein: Ivanka und Jared zog es für eine Auszeit nach Wyoming, wo sie auf einer Pferderanch nicht nur ihre Liebe zur Natur, sondern auch ihre kreative Seite auslebten.

Kritik an dem neuen Lebensstil der Hobbysurferin bleibt allerdings nicht aus. Während einige Internetnutzer neidvoll auf das Luxusleben auf der kleinen Insel Indian Creek in Florida blicken, äußern sich andere skeptisch über den vermeintlich fehlenden Familienfokus. Trotz der Erklärungen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu wollen, ist vor allem Papa Jared häufig beruflich unterwegs. Auch Ivankas medienwirksamer Auftritt wird von Insidern kritisiert. Ihre Vorliebe für ein perfekt gepflegtes Image, das sie auf sozialen Medien zelebriert, steht für Kritiker in starkem Kontrast zu ihrer früheren Klage über zu viel mediale Beachtung während ihrer politischen Aktivitäten.

Instagram / ivankatrump Ivanka Trump im Juni 2025

Instagram / ivankatrump Ivanka Trump im Juni 2025

Instagram / ivankatrump Investor Jared Kushner und seine Frau Ivanka Trump machen bei der Formel-1 in Miami Party, 2025.