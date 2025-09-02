Jadon Sancho: Geheimes Tattoo heizt Gerüchte um Saweetie an

Die Gerüchteküche brodelt: Jadon Sancho und Saweetie (31), die Cousine der berühmten Schauspielerin Gabrielle Union (52), sorgen für Furore, denn das Duo scheint privat gemeinsame Wege zu gehen, wie Mirror berichtete. Der 25-jährige Fußballstar, dessen Vertrag bei Man United Ende Juni 2026 ausläuft, und die 32-jährige Sängerin wurden erstmals im Januar dieses Jahres zusammen gesichtet, als Saweetie Jadons damalige Fußballheimat, das Stadion Stamford Bridge, besuchte. Ursprünglich auf Leihbasis von Manchester United gekommen, deutet alles auf einen festen Wechsel hin. Fans spekulierten bereits zu diesem Zeitpunkt über eine mögliche Romanze, die nun durch ein besonderes Detail weitere Aufmerksamkeit erlangt hat: Auf Jadons Handy-Sperrbildschirm war niemand Geringeres als Saweetie zu sehen, als ein Foto von Jadon mit seinen Teamkollegen aufgenommen wurde.

Doch bei dieser liebevollen Geste blieb es nicht. Jadon, der von 2017 bis Juli 2021 für den BVB aufgelaufen ist, ehrt seine scheinbare neue Muse obendrein mit einem Tattoo. Mit dem zweiten Vornamen der Sängerin "Quiava" unter seinem linken Ohr und den Worten "her only" auf seiner Hand scheint der englische Fußballer deutliche Zeichen zu setzen. Der Tätowierer des Sportlers veröffentlichte ein Foto der beiden mit einem Kommentar, der wenig Interpretationsspielraum lässt: "Ich möchte dir und deiner Freundin einfach unsere Wertschätzung zeigen." Die Fotos vom Studio-Besuch zeigen Saweeties bewundernden Blick auf das Tattoo, was die Gerüchte um die ernst werdende Beziehung weiter anheizt. Die beiden wirken überglücklich, doch weder Jadon noch Saweetie haben sich bislang öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

Sportlich startet Jadon neu, nachdem er von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen wurde. Aston Villa zeigte sich begeistert über den Neuzugang, der mutig Angebote von Roma, Juventus und Besiktas ablehnte. Saweetie, die zuvor rund sieben Monate mit Rapper Yung Gangster liiert war, hingegen glänzt in der Musikwelt mit Hits wie "My Type" und wird in den sozialen Medien gefeiert. Ihr Durchbruch gelang ihr im Jahr 2017 mit ihrer Debütsingle "Icy Grl", die sie ursprünglich nur als Freestyle-Video auf Social Media geteilt hatte. Ihr Debütalbum "Pretty B**** Music", das wegen "Perfektionismus und Selbstfindung", wie sie im Interview mit E! News erklärte, nicht wie geplant bereits 2021 erschienen ist, steht kurz vor der Veröffentlichung.

Collage: Getty Images, ActionPress/ Schmidt, Norbert Sängerin Saweetie und Fußballer Jadon Sancho heizen Liebesgerüchte an, 2025 Collage.

Getty Images Schauspielerin Gabrielle Union bei der Premiere von "Als du mich sahst"

Getty Images Saweetie, Rapperin