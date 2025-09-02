Jeff Goldblum gewährt Einblick in den Sommer mit der Familie

Während sich der Sommer 2025 endgültig verabschiedet, bietet Jeff Goldblum (72) seinen Fans einen Einblick in seine vergangenen Wochen. Der Schauspieler teilt einige Fotos auf Instagram, die zeigen, wie er die warmen Monate mit seiner Familie verbracht hat. Auf einem Schnappschuss posiert der Jurassic Park-Star mit seiner Frau Emilie Livingston (42) und ihren gemeinsamen Söhnen Charlie und River. Es wurde offenbar zum Geburtstag des jüngeren Bruders aufgenommen, denn er trägt ein Hütchen, auf dem "Happy Birthday" geschrieben steht. In den Kommentaren unter dem Post sind sich die Fans einig: "Wunderschöne Familie und wunderschöne Fotos!"

Die Goldblums verbrachten den Sommer offenbar mit Jacht-Ausflügen, aufregenden Abenteuern und einem Abstecher in die Universal Studios. Dort posierten die Jungs vor einer "Der weiße Hai"-Attraktion und genossen das kultige Freizeitpark-Feeling. Es war offenbar das erste Mal, dass die Familie den Park besuchte. Im Netz schwärmte Emilie danach: "Die Jungs haben jede Sekunde jeder einzelnen Achterbahnfahrt genossen! Wir hätten uns keinen perfekteren Tag voller Filmzauber wünschen können."

Jeff und Emilie sind bereits seit November 2014 verheiratet. Ihr erstes Kind, Charlie, erblickte ein Jahr später das Licht der Welt, gefolgt von River im Jahr 2017. Für Jeff kam die Vaterschaft später im Leben – mit 62 Jahren wurde er das erste Mal Papa. Im Gespräch mit People berichtete er vor einigen Monaten, worauf er bei der Erziehung seiner Kids am meisten Wert legt: "Kinder können einen von einem Moment auf den anderen in den Wahnsinn treiben, oder es kann zu allen möglichen Dramen kommen. Aber wenn man darin immer wieder den Humor findet, ist das keine schlechte Regel."

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliegoldblum Jeff Goldblum mit seiner Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / jeffgoldblum Jeff Goldblum mit Ehefrau Emilie und den Söhnen River und Charlie

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Goldblum, Schauspieler