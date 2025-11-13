Darum verzichtet Jeff Goldblum seit "Wicked" auf Fleisch

Jeff Goldblum (73) hat jetzt offenbart, dass die Arbeit an der Musical-Adaption Wicked ihn in seinem Leben maßgeblich beeinflusst hat. Seit seiner Rolle als Zauberer von Oz verzichtet der Schauspieler vollständig auf Fleisch und Geflügel, wie er im britischen Fernsehmagazin "This Morning" verriet. "Es hat mich verändert", erklärte der 73-Jährige. Bei den Dreharbeiten habe man über Themen wie Tierquälerei gesprochen, was ihn dazu bewogen habe, seine Ernährung umzustellen. Der erste Teil des Films erschien bereits 2024, und am 10. November feierte Jeff die Europapremiere von "Wicked: Teil 2" in London. Mit dabei waren auch seine Kolleginnen Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38). In die deutschen Kinos kommt der Film am 19. November.

Die Zusammenarbeit mit Regisseur Jon M. Chu (46) beschrieb Jeff im Interview als "unglaublich". Offenbar war diese jedoch nicht nur beruflich prägend, sondern inspirierte ihn auch zu neuen Entscheidungen im Privatleben. Obwohl die Umstellung seiner Essgewohnheiten auch Herausforderungen mit sich bringt – insbesondere vor Feiertagen wie Thanksgiving und Weihnachten – scheint er seinen Entschluss nicht zu bereuen. "Aber ich bin glücklich", betonte der Hollywoodstar und fügte hinzu, dass er hoffe, zur Schaffung einer Welt beizutragen, die für alle Lebewesen funktioniert.

Privat ist Jeff seit Jahrzehnten für seine charismatische Art und seine markanten Rollen bekannt. Von seinen Anfängen in Filmklassikern wie Jurassic Park und "Die Fliege" bis hin zu aktuellen Projekten hat er sich stets weiterentwickelt. Neben der Schauspielerei widmet er sich seiner Familie – er ist Vater von zwei Kindern – und der Musik. Seine starke Bühnenpräsenz zeigt sich auch jenseits des Filmsets, da er regelmäßig mit seiner Jazzband auftritt. Die neue Lebensweise ist für ihn ein weiterer Schritt in seiner ständigen persönlichen Weiterentwicklung.

Imago Jeff Goldblum bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, November 2025.

Getty Images Jon M. Chu, März 2025

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater, 2024

