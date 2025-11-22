Täuschend echt? Jeff Goldblums Wachsfigur irritiert Fans

Schauspieler Jeff Goldblum (73) hat sich neben einer täuschend echten Wachsfigur seiner selbst in Szene gesetzt und dabei für reichlich Verwirrung gesorgt. Madame Tussauds Orlando enthüllte die neue Statue diese Woche feierlich am Times Square, bevor sie an ihren endgültigen Bestimmungsort gebracht wird. Ein Foto des Filmstars neben seinem Doppelgänger wurde auf Instagram veröffentlicht, und die Fans konnten nicht genug davon bekommen, zu raten, wer der Echte ist.

Die Resonanz auf das detailgetreue Kunstwerk war überwältigend, und Fans in den sozialen Medien zollten Madame Tussauds Lob für diese beeindruckende Arbeit. Kommentare wie "Das ist das Beste, was ich je bei Madame Tussauds gesehen habe", "Welcher ist echt?" und "Es ist wirklich gut, ich musste zweimal hinschauen, um sicherzugehen, wer der echte Goldblum ist" häuften sich unter dem Posting. "Mist, ich musste wirklich genau hinsehen, um zu erkennen, wer der Echte ist, und ich bin mir immer noch nicht sicher?", schrieb ein weiterer verwirrter User.

Jeff zeigte sich begeistert von dieser Ehre und bewies seinen bekannten Sinn für Humor, indem er laut Daily Mail beim Event einen scherzhaften "Interviewclip" mit seinem Wachs-Zwilling aufnahm, in dem er nebenbei seinen neuen Film "Wicked: For Good" bewarb. Er erinnerte sich außerdem, wie er in seiner Karriereanfangszeit oft mit anderen verwechselt wurde, und scherzte, dass auch alte Schulfreunde aus Pittsburgh bei einem Besuch vielleicht erstaunt denken könnten: "Der hat jetzt eine Statue? Na gut!" Der Schauspieler ließ schließlich durchblicken, wie stolz er auf seine Aufnahme in die Welt von Madame Tussauds ist, und nannte es "eine große Ehre", so verewigt zu werden.

Getty Images Jeff Goldblum bei den Las Culturistas Culture Awards im Orpheum Theatre in Los Angeles, 17. Juli 2025

Getty Images Jeff Goldblum beim Sag-Aftra Foundation Conversations: Career Retrospective im Robin Williams Center in New York City

Getty Images Jeff Goldblum bei der Swarovski Masters of Light Opening Celebration in Los Angeles am 28. Oktober 2025