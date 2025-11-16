Arbeit an "Wicked": So wurde Jeff Goldblum zum Vegetarier

Jeff Goldblum (73) hat sein Leben umgekrempelt. In der britischen Sendung "This Morning" verriet der Schauspieler, dass seine Arbeit an der Filmadaption des Musicals Wicked einen tiefen Einfluss auf ihn hatte. In der Rolle des Zauberers von Oz habe er sich intensiv mit dem Thema Tierquälerei auseinandergesetzt, was ihn letztlich dazu brachte, auf den Verzehr von Fleisch und Geflügel zu verzichten. "Es hat mich verändert", erzählte Jeff. "Dieses Weihnachten und Thanksgiving werde ich wohl etwas anderes essen." Der Film, der von Regisseur Jon M. Chu (46) inszeniert wurde, behandelt auch die Unterdrückung der Tiere in der Geschichte, ein Thema, das Jeff offenbar sehr naheging: "Wir brauchen eine Welt, die für jeden auf der Erde und auch für jedes Geschöpf funktioniert."

In Wicked spielt Jeff den mächtigen und tyrannischen Zauberer von Oz, dessen Machenschaften zusammen mit der unbarmherzigen Madame Morrible, verkörpert von Michelle Yeoh (63), für Unruhen sorgen. Elphaba Thropp, dargestellt von Cynthia Erivo (38), entdeckt die Unterdrückung von sprechenden Tieren und kämpft gegen die Ungerechtigkeiten an. Im echten Leben zeigt sich Jeff jedoch alles andere als tyrannisch, denn gemeinsam mit seinen Kollegen teilt er oft humorvolle Momente. So scherzte er etwa mit Jonathan Bailey (37), der in Wicked den Prinzen Fiyero spielt und vom Magazin People gerade zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. "Ja, du stehst auf den sexy Schultern von Giganten", witzelte Jeff, während sich Bailey über die absurde Auszeichnung amüsierte.

Abseits seiner Filmrollen ist Jeff für seine charmante und unkonventionelle Persönlichkeit bekannt. Der 73-Jährige zeigt sich immer wieder offen für neue Herausforderungen, ob beruflich oder privat. Seine Entscheidung, zum Vegetarier zu werden, ist nicht die einzige Veränderung, die seine Fans fasziniert. Bereits in der Vergangenheit hat er mit seiner Offenheit und seinem Engagement für gesellschaftliche Themen beeindruckt. Zudem ist er ein echter Familienmensch und genießt die Zeit mit seinen beiden Kindern, eine Seite, die seine Fans besonders schätzen. In Interviews zeigt er sich oft reflektiert und mit einem Augenzwinkern, was ihn zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten in Hollywood macht.

Imago Jeff Goldblum bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, November 2025.

Getty Images Jeff Goldblum, Schauspieler

Instagram / jeffgoldblum Jeff Goldblum mit Ehefrau Emilie und den Söhnen River und Charlie