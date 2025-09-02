Vergewaltigungsvorwürfe: Gérard Depardieu muss vor Gericht

Dem französischen Schauspieler Gérard Depardieu (76) droht ein weiterer Strafprozess wegen des Verdachts auf sexuelle Gewalt und Vergewaltigung, wie Deadline jetzt berichtet. Die Schauspielerin Charlotte Arnould beschuldigt Depardieu, sie im August 2018 in seiner Pariser Wohnung zweimal sexuell missbraucht zu haben. Laut ihren Angaben habe sie ihn damals aufgesucht, um schauspielerische Ratschläge zu erhalten. Die Vorwürfe waren bereits 2018 öffentlich geworden, nun sollen sie in einem regulären Gerichtsverfahren verhandelt werden.

Das Verfahren wird vor dem französischen Schwurgericht eröffnet, das für besonders schwere Straftaten mit einer möglichen Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren zuständig ist. Der Fall erregte schon früh große Aufmerksamkeit, nicht zuletzt wegen der engen Bekanntschaft zwischen den Familien Depardieu und Arnould. Zugleich macht das Verfahren deutlich, wie langwierig und belastend juristische Schritte in Fällen mutmaßlicher sexualisierter Gewalt sein können. Der 76-Jährige selbst bestreitet derweil alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Die Anschuldigungen gegen Gérard sind nicht die ersten ihrer Art. Bereits vor vier Monaten geriet der 76-jährige Schauspieler in die Schlagzeilen, als ein Gericht ihn der sexuellen Übergriffe während der Dreharbeiten zu dem Film "The Green Shutters" 2021 schuldig sprach. Dabei ging es unter anderem um unangemessenes Verhalten gegenüber zwei Schauspielkolleginnen am Set. Das Gericht verhängte damals eine 18-monatige Bewährungsstrafe gegen den Schauspieler.

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu bei den Filmfestspielen in Venedig