Darum schaut sich Denzel Washington nicht gerne Filme an

Der legendäre Schauspieler Denzel Washington (70) hat in einem kürzlichen Gespräch mit Regisseur Spike Lee und Co-Star A$AP Rocky (36) gestanden, dass er Filme satthabe. Der Schauspieler, der über Jahrzehnte hinweg die Filmindustrie geprägt hat, gab zu, dass er in seiner Freizeit keine Filme mehr schaut und ihn das Kino nicht mehr so fesselt wie früher. "Ich schaue keine Filme, Mann. Wirklich nicht", verriet Washington in einem Interview mit dem Magazin GQ und sorgte mit dieser unerwarteten Ehrlichkeit für Gelächter unter seinen Gesprächspartnern. Er fügte hinzu, dass er möglicherweise so fühle, weil er selbst so viele Filme gedreht habe.

Im Weiteren äußerte sich der zweifache Oscar-Preisträger auch zu dem Thema Auszeichnungen. Denzel machte klar, dass ihn Oscars nicht mehr interessieren und dass er sie nicht als Motivation für seine Arbeit betrachtet. In einem früheren Interview mit Jake's Takes sagte er: "Ich mache das nicht für die Oscars. Das ist mir egal." Er erklärte, dass es Momente in seiner Karriere gab, in denen er Preise gewann, die er nicht unbedingt verdient hätte, und andere Momente, in denen er Preise verdient hätte, aber keine gewann. "Der Mensch verleiht die Auszeichnung, Gott gibt die Belohnung", erklärte Denzel und betonte damit seine Perspektive auf die Wichtigkeit solcher Ehrungen.

Denzel Washington, dessen Karriere rund fünfzig Filme umfasst, darunter Klassiker wie "Glory", "Training Day", "Remember the Titans" und "Malcolm X", hat mit seinen Rollen die Filmgeschichte mitgeschrieben. Vor allem seine Oscar-Gewinne waren Meilensteine, da er bei seinem Sieg für "Glory" der erst zweite schwarze Schauspieler war, der den Preis für den besten Nebendarsteller erhielt. Privat hält sich der Schauspieler eher zurück und scheint seinen Fokus mehr auf sein persönliches Leben als auf seine Trophäensammlung zu legen. Humorvoll kommentierte er einmal, dass die Oscars an seinem letzten Tag im Leben keinen Nutzen mehr für ihn hätten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler und Denzel Washington auf der Bühne für "The Iceman Cometh"

Anzeige