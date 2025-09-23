Diesen Namen wünscht sich A$AP Rocky für das dritte Kind

A$AP Rocky (36) und Rihanna (37) erwarten ihr drittes Kind und könnten nicht glücklicher sein. Der Rapper verriet in einem Interview mit dem Magazin GQ, dass er bereits eine klare Vorstellung vom Namen des Babys habe – und das unabhängig vom Geschlecht. "Denzel, komme, was wolle", scherzte Rocky und verwies dabei augenzwinkernd auf seinen "Highest 2 Lowest"-Co-Star Denzel Washington (70). Das Baby soll im Mai 2025 zur Welt kommen und die Familie, die bereits aus den gemeinsamen Söhnen Riot (2) und RZA besteht, weiter vergrößern.

Die Begeisterung über den Nachwuchs ist in jedem Detail spürbar. Rihanna gab zuvor in Interviews an, dass sie immer von einer großen Familie geträumt habe. Die beiden sind überglücklich, ihren zwei Jungs bald ein weiteres Geschwisterchen zur Seite stellen zu können. Einer Quelle zufolge sei es den Eltern besonders wichtig, dass ihre Kinder nah beieinander aufwachsen und eine enge Bindung entwickeln. Auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Die Schlümpfe" verriet Rihanna außerdem, dass Riot und RZA sich bereits jetzt sehr auf ihren kleinen Bruder oder ihre kleine Schwester freuen.

A$AP Rocky ist in seiner Rolle als Vater voll und ganz aufgegangen und sprach offen über die Veränderungen, die die Familie in sein Leben gebracht hat. "Ich habe nichts als Liebe zu geben für diese Kleinen", sagte er im Interview. Auch Rihanna genießt die gemeinsame Zeit mit der Familie und schwärmte in der Vergangenheit immer wieder davon, wie sehr ihre Jungs Musik lieben. Riot zeigt bereits erste Ambitionen im Freestylen – eine Eigenschaft, die laut der Sängerin definitiv von seinem Vater inspiriert ist. Mit so viel musikalischem Talent in der Familie dürfte es spannend werden, zu sehen, wie der Nachwuchs sich weiterentwickelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images ASAP Rocky bei der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025