Denzel Washington erklärt richtige Aussprache seines Namens

In der neuesten Ausgabe der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" hat Denzel Washington (70) ein wenig Verwirrung um seinen Namen aufgelöst. Der Hollywood-Schauspieler verriet, dass die meisten Menschen seinen Vornamen seit Jahren falsch aussprechen. Statt "Denzel" sollten wir "Denzel" sagen, mit einem kurzen "e" am Ende, wie er erklärte. Der Grund für die langjährige Verwirrung liegt in der cleveren Unterscheidung seiner Mutter zwischen ihm und seinem Vater, der denselben Namen trägt. Aufgrund der gleichen Namensgebung entschied seine Mutter, ihn mit einer veränderten Betonung zu rufen, um nicht beide Männer im Haus gleichzeitig zum Erscheinen zu bewegen.

Diese Enthüllung sorgte bei Jimmy Kimmel und dem Publikum für Erheiterung, und Denzel scherzte sogar darüber, dass er eine Art Entschädigung verdient habe, da so viele Menschen, sowohl im privaten Umfeld als auch in der NFL, seinen Namen nun verwenden. Während des Talkshow-Auftritts reflektierte der Schauspieler auch über die Tatsache, dass es im Jahr 1987 keinen anderen berühmten "Denzel" gab – eine Tatsache, die sich nach seinem ersten Oscar-Gewinn schnell änderte. Der Moderator der Show stimmte dieser humorvollen Bemerkung zu und meinte, Denzel wäre eine Inspiration für viele Neugeborene seit seinem Aufstieg im Filmgeschäft.

Abseits der Namensdebatte betonte Denzel Washington auch kürzlich, dass er sich selbst nicht als typischen Hollywood-Star sieht, sondern seine Wurzeln vor allem im Theater liegen. Er erklärte, dass er in erster Linie ein Bühnendarsteller sei und betonte, dass Filmproduktionen eher ein Medium für Regisseure seien, während das Theater eine Domäne der Schauspieler bleibe. Diese Sichtweise passt zu einer früheren Äußerung des Stars, dass er in seiner Freizeit keine Filme mehr schaut, möglicherweise weil er in seiner Karriere so viele gedreht hat. Trotz humorvoller Probleme mit Akzenten bleibt Denzel Washington ein fester Bestandteil der Filmwelt und zeigt, dass seine Passion für das Schauspiel unvermindert ist.

Getty Images Denzel Washington 2012 bei der Premiere des Films "Flight" in Hollwood

Getty Images Jimmy Kimmel im April 2024

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

