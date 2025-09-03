Jude Law bringt die Fans in Venedig mit Stolperer zum Lachen

Jude Law (52) hatte die Lacher auf seiner Seite, als er in Venedig beim Aussteigen aus einem Wassertaxi ins Straucheln geriet. Der Schauspieler wurde in einem eleganten Outfit gesichtet, bestehend aus einem Anzug und Sonnenbrille, als er zusammen mit seiner Ehefrau Phillipa Coan nach dem Besuch der Filmfestspiele von Venedig auf dem Weg zum Flughafen war. Leider verlor er beinahe das Gleichgewicht, als er den Bootssteg betreten wollte – ein Moment, festgehalten von den Kameras und im Video von TMZ zu sehen. Doch Jude bewahrte seine Gelassenheit, lachte den Vorfall gemeinsam mit seiner Frau weg und zeigte, dass ihm der kleine Ausrutscher nichts anhaben konnte.

Abseits von seinem kleinen Ausrutscher war der Auftritt des Hollywoodstars in Venedig durchaus erfolgreich. Jude besuchte die schwimmende Stadt, um seinen neuen Film "Der Zauberer des Kremls" zu bewerben, der am 31. August seine internationale Premiere feierte. In dem Film unter der Regie von Olivier Assayas verkörpert Jude den jüngeren Wladimir Putin (72). Der Streifen, eine Adaption des gleichnamigen Buches von Giuliano da Empoli, erhielt bei der Vorführung zehnminütige Standing Ovations. Neben Jude waren auch seine Co-Stars Paul Dano (41) und Alicia Vikander (36) Teil des Premierenevents.

Abseits der Leinwand genossen Jude und Phillipa eine romantische Zeit in Italien. Das Paar wurde bei der amfAR-Gala gesichtet, einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Unterstützung der HIV/AIDS-Forschung, bei der Jude zudem die Gelegenheit hatte, dem Künstler Julian Schnabel einen Preis zu überreichen. Auch wenn das Paar nicht gemeinsam über den roten Teppich lief, zeigten sich beide später im Saal in vertrauter Zweisamkeit. Der Trip nach Venedig gab Jude offensichtlich die Gelegenheit, berufliche Verpflichtungen mit persönlicher Zweisamkeit zu verbinden.

Getty Images Jude Law in Venedig im August 2025

Getty Images Jude Law, Alicia Vikander und Paul Dano bei der Premiere von "Der Zauberer des Kremls" in Venedig

Getty Images Jude Law bei der amfAR Gala 2025 in Venedig