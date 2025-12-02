Nach Gerüchten: Miley Cyrus soll tatsächlich verlobt sein

Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (27) machen ernst: Nach vier Jahren Beziehung ist das Paar laut Insidern tatsächlich verlobt. Das berichten zumindest zahlreiche Medien, unter anderem People. Gegenüber dem Newsportal soll eine Quelle die Verlobungs-News bestätigt haben. Auslöser für die Gerüchte um eine Verlobung war ein Auftritt Anfang Dezember in Los Angeles, als Miley bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" einen funkelnden Ring an der linken Hand zeigte.

Auf besagter Veranstaltung erschien die Sängerin in einem schwarzen, trägerlosen, paillettenbesetzten Ballkleid, dazu eine silberne Kette und passende Ohrringe. Maxx, der als Schlagzeuger und Produzent arbeitet, setzte auf einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Auf dem roten Teppich wirkten beide gelöst und suchten immer wieder die Nähe zueinander. Miley und Maxx, die 2021 erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden, machten ihre Beziehung 2022 öffentlich.

Bereits im März sorgten Miley und ihr Freund bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der Oscars in Hollywood für Aufsehen. Die Sängerin überraschte damals mit frisch blondierten Augenbrauen und sorgte mit ihrem extravaganten Look für viel Gesprächsstoff. Maxx begleitete die Musikerin und präsentierte sich an ihrer Seite in einem eleganten All-Black-Outfit. Damit gaben die beiden ihr erstes Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich.

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash"

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025