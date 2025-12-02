"Extrem getroffen": Promihof-Star Maki kündigt Auszeit an

Mladen Doric, kurz Maki, hat seine Fans mit einer überraschenden Nachricht auf Instagram aufhorchen lassen. Der Der Promihof-Teilnehmer wandte sich in einer Story an seine Community und kündigte eine Pause an. "Brauche Zeit für mich", schrieb Maki und erklärte, er werde sich "für eine kurze Zeit zurückziehen". Für seine Social-Media-Pause gab es einen Auslöser. "Es ist etwas passiert, das mich extrem getroffen hat und mir zu schaffen macht", heißt es weiter.

Mehr als diese wenigen Sätze gab es zunächst nicht. Mladen erläuterte nicht, worum es konkret geht. Er ließ das Ausmaß der Auszeit im Ungefähren. Lediglich der Hinweis auf die befristete Dauer zeichnet ein kleines Zeitfenster. "Das hätte ich selbst nicht gedacht... Bitte habt Verständnis, euer Maki", schrieb er zu guter Letzt in seiner Story. Dass er die Details vorerst für sich behält, machte die Ankündigung nicht weniger eindringlich.

Maki ist seit seiner Teilnahme an "Der Promihof" vielen Reality-Fans ein Begriff. Zuvor machte er gemeinsam mit seiner Partnerin Michelle Mišić beim Sommerhaus der Normalos mit und legte so den ersten Stein für seine Reality-Karriere. Im Interview mit Promiflash zeigten sich die beiden noch offen für Abenteuer wie Das Sommerhaus der Stars oder sogar Temptation Island. Michelle scherzte, dass sie im Sommerhaus noch einmal antreten würde, "um meinen Freund fertig zu machen". Der Reality-Newcomer war sofort Feuer und Flamme und rief begeistert: "Safe, hallo, natürlich!"

Instagram / maki8.0.8 Mladen Doric, Reality-Newcomer

RTL / Markus Nass Maki Doric, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidat

Instagram / maki8.0.8 Michelle Mišić und Mladen Doric, "Das Sommerhaus der Normalos"-Stars

