Pietro Lombardi würde neuer Partner seiner Ex nicht stören

Pietro Lombardi (33) stellt aktuell unter Beweis, dass er mit dem Thema Ex-Partnerin entspannt umgehen kann. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan vom Sänger wissen, ob es ihn stören würde, wenn seine Ex-Freundin einen neuen Partner kennenlernen würde. Pietro zeigte sich dabei absolut gelassen und antwortete direkt: "Nein, würde mich nicht stören. Warum auch?" Im Weiteren betonte er: "Wenn die Person ihr guttut – super!" Mit diesen Statements machte er deutlich, dass ihm das Wohlergehen seiner Ex wichtiger ist als alles andere.

Ob er sich mit seinen Worten auf seine Ex Laura Maria Rypa (29) bezieht, ist unklar – denn Pietro erwähnt sie nicht namentlich. Die Trennung von der Influencerin, mit der Pietro zwei gemeinsame Söhne hat, scheint ihn in seiner Einstellung nicht negativ beeinflusst zu haben. Im Gegenteil: Der Musiker zeigte sich in der Vergangenheit öfter von seiner reflektierten Seite. Dass Pietro sich so sachlich zeigt, beweist seine reife Art. Fans wissen jetzt: Pietro hegt keinen Groll.

Laura Maria (30) zeigt ihren Followern auch immer wieder, wie wichtig ihr Liebe und Geborgenheit sind. In einem herbstlichen Instagram-Clip mit ihrem Sohn sprach sie kürzlich offen über diese Werte. Die Beziehung der beiden, die früher oft im Rampenlicht stand, sorgte immer wieder für neugierige Blicke der Fans. Trotz der Trennung pflegen der Sänger und die Influencerin einen respektvollen Umgang – nicht selbstverständlich bei prominenten Ex-Paaren. Fans hoffen, dass sie auch künftig harmonisch und offen miteinander bleiben.

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

