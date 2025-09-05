Jamie Lee Curtis verpasste royales Treffen wegen Pipi-Pause

Jamie Lee Curtis (66) hätte Prinzessin Diana (†36) kurz vor deren Tod fast persönlich getroffen, doch ausgerechnet ihre Blase machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Das verriet die Schauspielerin jetzt in einem Instagram-Post, wo sie von einem Dreh in einem abgelegenen Wald berichtet, den Diana gemeinsam mit ihren Söhnen William (43) und Harry (40) besuchen wollte. "Als wir endlich Pause hatten, wollte ich nur schnell die Toilette benutzen", schildert Jamie und fügt enttäuscht hinzu: "Als ich zurückkam, war sie schon weg." Die verpasste Chance frustrierte die Schauspielerin, doch sie entschied sich, trotzdem Kontakt aufzunehmen.

Kurzerhand schrieb Jamie einen Brief an den Kensington Palace, in dem sie erklärte, warum sie nicht vor Ort war – und erhielt am nächsten Tag prompt eine Antwort der Prinzessin. "Sie bedankte sich für mein Schreiben und hatte natürlich Verständnis dafür, dass ich dringend austreten musste." Rückblickend gewann die ungewöhnliche Korrespondenz eine besondere Bedeutung, als Diana nur zwei Monate später am 31. August 1997 bei einem tragischen Vorfall in Paris ums Leben kam. Jamie erinnert sich bis heute an die Wärme und Herzlichkeit der Prinzessin, die sie selbst aus der Ferne tief berührte.

Jamie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods und hat sich über vier Jahrzehnte ein vielseitiges Profil erarbeitet. Ihren Durchbruch hatte sie 1978 mit "Halloween", in dem sie die Rolle der Laurie Strode spielte. Seitdem war sie in einer Vielzahl von Filmgenres zu sehen, darunter Horror, Komödie und Drama, mit Titeln wie "Freaky Friday", "True Lies" und "A Fish Called Wanda". Für ihre Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter bereits zwei Golden Globes.

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

