Vater von Prinzessin Dianas Partner Dodi wollte Sex mit ihr

Prinzessin Dianas (†36) ehemaliger Butler Paul Burrell (67) packt erschütternde Details aus: In seinem Buch "The Royal Insider" behauptet er, dass sich der Vater von Lady Dis Partner Dodi Al-Fayed (†42) eine intime Beziehung mit ihr erhoffte. "Das ist kein Klatsch. Es ist die Wahrheit, wie ich sie erlebt habe", erklärte Paul zu seinem neuen Buch gegenüber Daily Mail. So habe Mohamed Al-Fayed (†94) Diana im Jahr 1997 zu einem Urlaub in Frankreich eingeladen und eröffnete ihr dabei Schreckliches. "Sie enthüllte dann, dass Al-Fayed eine schockierende Aussage gemacht hatte: 'Ich möchte, dass Sie meinen Sohn heiraten, denn in der ägyptischen Tradition kommt der Vater zuerst. Ich werde mit Ihnen schlafen'", habe Diana Paul damals wohl entsetzt berichtet.

Diana beschrieb Mohamed ihrem Butler gegenüber als gruseligen und schleimigen Mann, der "seine Hände nicht bei sich behalten konnte". Trotz seiner Aussage ließ sich die damalige Princess of Wales auf dessen Sohn Dodi ein. Die große Liebe soll es zwischen ihnen aber nicht gewesen sein. So beschrieb Paul das Ganze als "Romanze, die nur zwei Wochen dauerte". Am 31. August 1997 nahm diese ein tragisches Ende: Diana und Dodi kamen in Paris bei einem schweren Autounfall ums Leben.

Vor ihrer Romanze war Diana von 1981 bis 1996 mit König Charles III. (damals Prinz Charles) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwar ihre beiden Söhne Prinz William (43) und Prinz Harry (40) hervor – dennoch galt ihre Beziehung als turbulent und eher unglücklich. Ihre Ehe sei laut Diana "eine Hölle vom ersten Tag" an gewesen, wie sie damals dem Herausgeber des Daily Telegraph, Max Hastings, zugab. Das Hauptproblem sei damals Charles' Liebe für Camilla Parker Bowles (Königin Camilla) gewesen, die er acht Jahre nach Dianas Tod heiratete.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mohamed Al-Fayed und Prinzessin Diana

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Anzeige Anzeige