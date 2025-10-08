Unglücklicher Diana-Bezug: Herzogin Meghan schockt mit Clip

Mit einem kurzen Video in den sozialen Medien hat Herzogin Meghan (44) eine heftige Kontroverse ausgelöst. Die Aufnahmen zeigen sie entspannt mit hochgelegten Füßen in einer Limousine, während sie durch Paris chauffiert wird – nur unweit des Pont de l'Alma, wo 1997 Prinzessin Diana (†36), die Mutter ihres Ehemanns Prinz Harry (41), bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Das Video, veröffentlicht auf ihrem Instagram-Account, wurde in kürzester Zeit mehr als vier Millionen Mal angesehen.

Experten und Social-Media-Nutzer reagierten empört auf die Veröffentlichung des Videos. Auf Plattformen wie Instagram und Twitter wurde Meghan "Gedankenlosigkeit" und "erstaunliche Geschmacklosigkeit" vorgeworfen. Auch Royal-Experte Richard Fitzwilliams fand deutliche Worte, indem er Meghans Posting gegenüber der Daily Mail als "jenseits jeder Sensibilität" und "völlig unverständlich" bezeichnete – besonders wegen der tragischen Verbindung ihres Ehemanns Harry zu diesem Ort. Die Limousinenfahrt war Teil von Meghans Aufenthalt in Paris, wo sie von Balenciaga in einem eigens angefertigten Outfit ausgestattet wurde. Unmittelbar nach der Modenschau wurde der Clip online gestellt.

Meghans Fashion Week-Auftritt in Paris stand ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit. Neben der umstrittenen Videosequenz wurde auch ihr Treffen mit Pier Paolo Piccioli thematisiert. In einer peinlichen Momentaufnahme stieß Meghan bei der Begrüßung versehentlich mit ihrem Gesicht gegen die Sonnenbrille des Designers. Der Modemacher nahm den Vorfall jedoch mit Humor. Der virale Clip aus der Limousine sorgt nun dafür, dass die Reise nach Paris für die Herzogin von Sussex ein PR-Debakel werden könnte.

Getty Images Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week, 2025

Collage: Getty Images, Getty Images Prinzessin Diana und Herzogin Meghan

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"