Expertin ist sicher: Diana wäre enttäuscht von Prinz Harry

Seit ihrem Rückzug aus der britischen Monarchie und ihrem Umzug nach Amerika im Jahr 2020 sorgen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) immer wieder für Schlagzeilen. Obwohl Prinz Harry überzeugt ist, dass seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (†36), Meghan geliebt hätte, sieht die Journalistin Caroline Bullock das laut OK! anders. Sie ist der Meinung, dass Diana über einige Entscheidungen ihres Sohnes und dessen Frau enttäuscht gewesen wäre. Caroline sagt, dass das Enthüllungsinterview der Sussexes bei Oprah Winfrey (71) noch akzeptabel gewesen wäre, da es an Dianas eigenes Fernsehinterview nach der Scheidung von König Charles III. (76) erinnert. Viele weitere Entscheidungen hätte Diana jedoch skeptisch gesehen.

Caroline Bullock erläutert weiter, dass Diana, trotz des Verlusts ihres royalen Titels, nach ihrer Scheidung bedeutungsvolle Arbeit geleistet habe. Im Gegensatz dazu habe Meghan den Weg zurück ins Showbusiness mit ihrer Netflix-Lifestyle-Show "With Love, Meghan" gesucht und ihre eigene Marke "As Ever" gestartet, die Produkte wie Marmelade und Wein verkauft. Darüber hinaus sieht Caroline einen klaren Kontrast im Umgang mit dem royalen Protokoll. Meghan hat die königlichen Traditionen an mehreren Stellen kritisiert und sich von ihnen distanziert - etwas, das Diana trotz ihrer eigenen Komplikationen mit der Monarchie immer respektiert habe.

Meghans kritische Sicht gegenüber den royalen Regeln wird durch ihre jüngsten Aussagen weiter unterstrichen. In einem Interview mit Emily Chang prangerte die frühere "Suits"-Darstellerin an, dass sie während ihrer Zeit bei den Royals ständig hautfarbene Strumpfhosen tragen musste, was sie als unauthentisch empfand. Auch eine Szene, bei der sie über ihren ersten Knicks-Versuch vor Queen Elizabeth II. (†96) spricht, sorgt für Aufsehen. Meghan beschrieb die Situation humorvoll und stellte sie als veraltet dar, was Prinz Harry scheinbar weniger amüsant fand. Dieser Umgang mit der royalen Etikette steht im Kontrast zu dem Respekt, den Diana einst für die königlichen Traditionen hegte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Diana und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

