Ersatzmutter von Lady Di: Lady Annabel Goldsmith verstorben

Lady Annabel Goldsmith, eine der engsten Vertrauten von Prinzessin Diana (†36), ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Die britische Adelige, geboren als Annabel Vane-Tempest-Stewart, zählte laut The Sun in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren zu den Frauen, die Diana als Ersatzmutter zur Seite standen. Besonders eng wurde die Beziehung auch durch Lady Annabels Tochter Jemima, die ebenfalls eine enge Bindung zur Prinzessin aufbaute. Bei der Untersuchung zu Dianas Tod im Jahr 2007 wurde Lady Annabel als "lebenslange Freundin" bezeichnet. Sie enthüllte damals, dass Diana kurz vor ihrem Tod keine Heirat mit Dodi Fayed plante und stattdessen noch Gefühle für den Herzchirurgen Hasnat Khan (67) hatte.

Lady Annabel war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, deren Leben in aristokratischen Kreisen begann. Sie war die jüngere Tochter des späteren 8. Marquess of Londonderry und wuchs in einem der einflussreichsten Adelsgeschlechter Großbritanniens auf. Ihre erste Ehe mit Mark Birley führte zur Gründung des legendären Londoner Nachtclubs Annabel’s, der bald eine Anlaufstelle für exklusive Gäste wurde. Persönlichkeiten wie der heutige König Charles (76), Camilla und sogar Frank Sinatra (†82) zählten zu den Stammgästen. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2003, die dem Club ihre Ehre erwies. Nach ihrer Scheidung von Birley erlangte Lady Annabel durch ihre Beziehung und spätere Heirat mit dem Milliardär James Goldsmith zusätzliche Bekanntheit und wurde Mutter von insgesamt sechs Kindern.

Ihr Charme und ihr britischer Humor waren legendär. Über sich selbst sagte sie einst: "Ich bin eine unglaubliche Mutter, eine ziemlich gute Geliebte, aber keine besonders gute Ehefrau." Ihr pragmatischer Blick auf das Leben und die Ehe machte sie zu einer unkonventionellen Figur in der britischen Gesellschaft. Trotz ihrer privilegierten Herkunft zeigte sie stets Bodenständigkeit. Die enge Freundschaft zu Diana, die aus Angst lernte, mit Waffen umzugehen, unterstrich, wie sehr sie Menschen außerhalb ihrer eigenen sozialen Schicht berühren konnte.

Anzeige Anzeige

Imago Annabel Goldsmith in der Royal Box, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

Anzeige Anzeige