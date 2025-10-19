So sehr litten William und Harry unter Rosenkrieg der Eltern

Royal-Autorin Tina Brown zeichnet in ihrem Buch "The Palace Papers" ein beklemmendes Bild der britischen Königsfamilie in den 1990er-Jahren: Prinz William (43) und Prinz Harry (41) erlebten damals den öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg ihrer Eltern hautnah und wurden immer wieder mit neuen Enthüllungen konfrontiert. Alles begann im Dezember 1992, als William gerade zehn und Harry acht Jahre alt war, und Premier John Major die Trennung von Charles (76) und Diana (†36) verkündete. Wenige Monate zuvor hatte bereits Andrew Mortons Buch "Diana: Ihre wahre Geschichte" erste Risse sichtbar gemacht, sodass es danach kein Halten mehr gab: Es folgte eine Welle intimster Enthüllungen. 1994 ließ Charles dann im TV-Gespräch mit Jonathan Dimbleby die Bombe platzen: Er gestand seine Affäre mit Camilla Parker Bowles (78). Laut Autorin Tina waren William und Harry damals untröstlich.

TV-Moderator Jonathan erhielt für sein begleitendes Buch Zugang zu privaten Briefen und Tagebüchern, worin Prinz Philip (†99) als dominanter Vater beschrieben wird, der seinen Sohn in eine unglückliche Ehe gedrängt habe. Ein Jahr später konterte Diana in einem Interview für BBC mit dem inzwischen berühmten Satz: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe." Das Gespräch sahen 23 Millionen Menschen, von denen viele Partei für Diana ergriffen. Rund einen Monat nach dem Interview drängte Queen Elizabeth II. (†96) schließlich auf die Scheidung, die 1996 offiziell vollzogen wurde.

Die Umstände der Interviews und die Methoden, mit denen BBC-Journalist Martin Bashir (62) Diana angeblich zu ihrer Mitwirkung überredet hatte, wurden später heftig kritisiert. Ihm wurde vorgeworfen, die Prinzessin durch Täuschung und Manipulation dazu gebracht zu haben, sich vor der Kamera zu äußern. Dazu sollen unter anderem gefälschte Bankunterlagen und Lügen über Verrat in ihrem engeren Umfeld gehört haben. Heute wird öffentlich über die weitreichenden Auswirkungen dieser Enthüllungen auf das Leben von William und Harry diskutiert, die als junge Prinzen nicht nur die Scheidung ihrer Eltern, sondern auch das öffentliche Ausschlachten familiärer Dramen miterleben mussten.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz William beim Wimbledon 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987