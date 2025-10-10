Diana-Debatte: Herzogin Meghan soll von nichts gewusst haben

Herzogin Meghan (44) hat kürzlich mit einem Instagram-Video, das sie während einer Autofahrt in Paris aufgenommen hat, für heftige Diskussionen gesorgt. Der kurze Clip zeigt die beleuchtete Pont Alexandre III Brücke, gefilmt aus dem Rücksitz eines Autos. Kritiker warfen ihr vor, unsensibel gehandelt zu haben, da die Brücke unweit des Tunnels liegt, in dem Prinzessin Diana (†36) einst bei einem Autounfall ums Leben kam. Eine von Newsweek zitierte Quelle verteidigt Meghan jetzt entschieden: "Sie wusste nichts von der Nähe zum Unfallort." Besonders die britische Boulevardpresse habe die Debatte künstlich angeheizt und versucht, Meghan einen taktlosen Umgang mit der tragischen Vergangenheit ihres Mannes, Prinz Harry (41), zu unterstellen.

In der Nacht des 31. August 1997 war es in Paris zu dem tragischen Unfall gekommen, der Prinzessin Diana das Leben kostete. Diana, ihr Begleiter Dodi Al-Fayed (†42) und ihr Fahrer Henri Paul befanden sich in einem Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit im Pont-de-l’Alma-Tunnel verunglückte. Der Fahrer und Dodi starben noch am Unfallort, Diana erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Untersuchungen machten überhöhte Geschwindigkeit, Alkoholeinfluss beim Fahrer und die aggressive Verfolgung durch Paparazzi als entscheidende Ursachen aus.

Meghan, die von ihren Kritikern selbst für kleinste Fehltritte bei öffentlichen Auftritten nur allzu gern in die Mangel genommen wird, erhält aus ihrem Umfeld starke Unterstützung. So betonte ihre enge Freundin Kelly McKee Zajfen kürzlich auf Instagram, wie inspirierend Meghan für sie sei: Seit fast 20 Jahren ist die Herzogin eine wichtige Stütze in ihrem Leben und stand Kelly insbesondere nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes im Jahr 2022 bei. Prinz Harry und Meghan nahmen an mehreren Veranstaltungen zu Ehren des verstorbenen Jungen teil und unterstützten Kellys karitative Projekte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Diana und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana bei der Hochzeit 1981

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025