Prinzessin Diana hätte beinahe in "Bodyguard II" mitgespielt

Nach dem großen Erfolg des Films "Bodyguard" mit Kevin Costner (70) und Whitney Houston (†48) im Jahr 1992 stand eine Fortsetzung im Raum, die eine echte Überraschung bereithalten sollte: Niemand Geringeres als Prinzessin Diana (†36) wurde für die Hauptrolle ins Auge gefasst. Kevin offenbarte später, dass Sarah Ferguson (65), auch bekannt als Duchess of York, ihn damals mit Diana in Kontakt brachte. In einem Telefonat zeigte sich Diana zwar amüsiert über die Idee, lehnte die Rolle jedoch höflich ab. "Er war so charmant, aber das kann er nicht ernst meinen", soll Diana laut Daily Mail scherzhaft gesagt haben, nachdem Kevin ihr die Rolle einer Prinzessin anbot, die von ihm beschützt wird.

Nach Angaben von Dianas ehemaligem Butler Paul Burrell (67) in seinem Buch "The Royal Insider", versprach der Hollywood-Star, dass der Film respektvoll und geschmackvoll gestaltet werde. Laut Costner zeigte sich Diana dennoch interessiert und sie sprachen sogar über eine mögliche Kuss-Szene. Die damals angespannte Beziehung zwischen Diana und der britischen Königsfamilie könnte dazu beigetragen haben, dass das Projekt letztlich nicht zustande kam. Nach Dianas tragischem Tod im Jahr 1997 war für Kevin klar, dass niemand sie in diesem Film hätte ersetzen können, und die Pläne für "Bodyguard II" wurden eingestellt.

Noch Jahre später denkt Kevin Costner mit Wärme an diese besondere Verbindung zurück. In einem Interview in der The Howard Stern Show berichtete er, dass Prinz William (43) ihm bei einem Treffen erzählte, seine verstorbene Mutter habe ihn gemocht: "Das Erste, was er sagte, war: 'Weißt du, meine Mutter hatte eine Schwäche für dich.'" Diese Worte berührten den Schauspieler offenbar sehr, der betonte, wie freundlich Diana in ihren Gesprächen gewesen sei. Trotz der geplatzten Filmpläne bleibt die Erinnerung an diese außergewöhnliche Idee unvergessen.

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London