28 Jahre später: Das waren letzte Worte von Prinzessin Diana

Vor 28 Jahren erschütterte ein tragisches Ereignis die Welt: Am 31. August 1997 verstarb Prinzessin Diana im Alter von nur 36 Jahren in Paris. Nach einem Abendessen im Ritz-Hotel wollte die Prinzessin mit ihrem Partner Dodi Al-Fayed (†42) den Paparazzi entkommen. Der alkoholisierte Fahrer Henri Paul verlor in einem Tunnel nahe der Seine bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle. Während Dodi und der Fahrer noch am Unfallort starben, kämpften Rettungskräfte stundenlang um das Leben der Prinzessin. Doch kurz nach vier Uhr morgens wurde sie für tot erklärt.

Über die letzten Augenblicke der beliebten Prinzessin wurde seither immer wieder spekuliert. Laut einem beteiligten Feuerwehrmann war Diana kurz vor ihrem Tod bei Bewusstsein. Wie der Ersthelfer gegenüber People berichtete, habe sie sich nach dem Geschehen erkundigt, als sie fragte: "Mein Gott, was ist passiert?" Ein Satz, der ihre Hilflosigkeit in diesem schockierenden Moment widerspiegelt.

Diana hinterließ mit ihrem Tod eine große Lücke, nicht nur bei ihren beiden Söhnen William (43) und Harry (40), die damals erst 15 und zwölf Jahre alt waren. In Interviews reflektieren sie bis heute über die besondere Verbindung zu ihrer Mutter, die nach der Trennung von Charles (76) gerade erst mit ihrem neuen Partner Dodi in einen neuen Lebensabschnitt gestartet war. Beide Söhne sind bemüht, Dianas humanitäres Erbe in ihren eigenen Wohltätigkeitsprojekten weiterzuführen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988