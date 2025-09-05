Klage enthüllt neue Details zu Angie Stones tragischem Tod

Angie Stones (†63) Tod sorgte im März 2025 für eine Welle der Trauer. Die Musikerin wurde bei einem Autounfall in Alabama getötet. Doch die genauen Umstände waren lange unbekannt. Nun gibt eine Klage ihrer Kinder Diamond Stone und Michael D'Angelo Archer, die WSB TV vorliegt, Einblicke in die genauen Umstände. Demnach war die Sängerin gerade auf dem Weg nach Hause von einem Auftritt in Mobile, als das Fahrzeug, in dem sie als Beifahrerin unterwegs war, die Kontrolle verlor und sich überschlug. Laut den Gerichtsdokumenten überlebte Angie diese Kollision und war dabei, aus dem Wagen zu klettern, als ein Lkw mit voller Wucht gegen den Van fuhr und sie aus dem Fahrzeug schleuderte, woraufhin sie unter ihm eingeklemmt wurde und verstarb.

Mit ihrer Klage hat die Familie von Angie rechtliche Schritte gegen die Fahrer des Lastwagens, ein Trucking-Unternehmen und einen Lkw-Hersteller eingeleitet. Sie beschuldigen den Fahrer, "die Straße vor ihm nicht ausreichend beachtet" zu haben. Obendrein behaupten sie, dass das Kollisionsschutzsystem des Lastwagens versagt habe. Laut dem lokalen Fernsehsender fordern die Kläger eine Entschädigung für "Krankenhausrechnungen, Anwaltskosten, Schadensersatz und alles andere, was ein Richter für angemessen hält". Die Angehörigen der "I Ain't Hearin' U"-Interpretin betonen, dass sie Höllenqualen erlitten habe, als sie unter dem Fahrzeug eingeklemmt war.

Für Angies Kinder ist der Tod ihrer Mutter eine unbeschreibliche Tragödie. Nachdem die traurige Nachricht im Frühjahr bekannt gemacht worden war, erklärten sie in einem Statement auf dem Instagram-Account der 63-Jährigen ihre Trauer. Gleichzeitig legten sie den Fokus auf die vielen Errungenschaften der Verstorbenen: "Angie war ein Vorbild für schwarze Frauen und Mädchen überall. Sie ist eine Pionierin der Rap-Musik, die mit dem weiblichen Trio 'The Sequence' begann."

Getty Images Angie Stone, Musikerin

