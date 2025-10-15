D'Angelos Sohn teilt bewegende Worte nach Tod seiner Eltern

Die traurige Nachricht vom Tod des Sängers D'Angelo erschüttert weiterhin die Musikwelt. Der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Michael Eugene Archer hieß, starb am 14. Oktober im Alter von 51 Jahren nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nun hat sich sein 27-jähriger Sohn Michael Archer II erstmals öffentlich geäußert. In einem emotionalen Statement gegenüber People erklärte er: "Ich bin dankbar für eure Gedanken und Gebete in diesen sehr schweren Zeiten, denn es war ein hartes und trauriges Jahr für mich." Michael bat alle darum, auch weiterhin an ihn zu denken, da der Verlust seiner beiden Eltern ihn stark mitgenommen habe.

Michael äußerte, wie sehr ihn die Lehren seiner Eltern tragen: "Eine Sache, die mir beide beigebracht haben, ist, stark zu sein, und genau das beabsichtige ich." Seine Mutter, die Sängerin Angie Stone (†63), starb erst sieben Monate zuvor im März nach einem tragischen Autounfall. Damals verlor der Fahrer des Fahrzeugs, in dem sie sich befand, die Kontrolle. Der Unfall ereignete sich in Alabama, wo Angie nach einem Auftritt von Mobile nach Atlanta unterwegs war. Trotz dieser tiefgreifenden Verluste zeigte sich Michael entschlossen und dankbar, in den Erinnerungen an seine Eltern Stärke zu finden.

D'Angelo, bekannt für seine herausragenden Beiträge zur Neo-Soul-Musik, hinterlässt nicht nur eine unvergessliche musikalische Karriere, sondern auch eine beeindruckende Fanbasis, die ihn für seine künstlerische Authentizität bewundert. In seiner Karriere gewann der Sänger vier Grammys und prägte mit Hits wie "Untitled (How Does It Feel)" eine ganze Generation. Seine Musik, die von Ehrlichkeit und Tiefe geprägt ist, wird als sein größtes Vermächtnis angesehen. Der Tod von D'Angelo erschütterte die Musikwelt zutiefst. Für Fans, Freunde und Familie hinterlässt er eine große Lücke – doch seine Musik bleibt ein Geschenk, das Generationen verbindet.

D'Angelo, Sänger

Angie Stone, 2022

D'Angelo tritt im The Chelsea im The Cosmopolitan of Las Vegas auf, 21. August 2015

