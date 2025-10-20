Nach Klinikaufenthalt: Brigitte Bardot ist wieder zu Hause

Brigitte Bardot (91) ist nach einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt in Toulon wieder in ihrem Zuhause in Saint-Tropez angekommen. Die Schauspielerin war wegen einer ernsthaften Erkrankung eingeliefert worden und hatte sich einer Operation unterzogen. Ein Sprecher der 91-Jährigen erklärte gegenüber der Daily Mail: "Madame Bardot hat ihr Zuhause wieder bezogen und ruht sich aus. Es geht ihr gut." Zuvor hatten Medien über ihre gesundheitlichen Probleme berichtet, die zur medizinischen Betreuung führten.

Bereits im Sommer 2023 hatte Brigitte mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, als sie aufgrund extremer Temperaturen in Saint-Tropez Atemprobleme erlitt. Damals wurde sie von ihrem Ehemann Bernard d'Ormale betreut und durch medizinisches Personal in ihrem Haus versorgt. Bernard bezeichnete die Situation damals als "kurze Atemablenkung" und erklärte, dass die äußeren Umstände für Menschen ihres Alters eine Herausforderung seien. Seitdem meidet die Schauspielerin unnötige Belastungen und lebt zurückgezogen.

Die ehemalige Schauspielerin, die während ihrer Karriere in über 45 Filmen zu sehen war, zieht sich seit den 1970er-Jahren aus dem öffentlichen Leben zurück und widmet sich verstärkt ihrem Engagement für Tierrechte. Ihre Brigitte Bardot Foundation setzt sich weltweit für das Wohl von Tieren ein. Trotz ihres Rückzugs hat sie mit ihrer Biografie und öffentlichen Äußerungen auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Brigitte lebt seit vielen Jahren an der Côte d'Azur und genießt dort die Ruhe fernab des Rampenlichts mit ihrem Ehemann an ihrer Seite.

Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

Getty Images Brigitte Bardot bei einem Event in Paris im Mai 2006

Brigitte Bardot, Schauspielerin