Vorm Finale: Er ist der Fanfavorit bei "Promi Big Brother"

Der Countdown läuft: Noch sechs Promis kämpfen bei Promi Big Brother um den Sieg. Die Frage danach, wer sich am Ende den Titel sichert, wird heute endlich beantwortet. Vor dem Finale haben die Promiflash-Leser abgestimmt und ihren Favoriten erkoren. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Jimi Blue Ochsenknecht (33) der absolute Publikumsliebling ist. Von insgesamt 1.191 Stimmen [Stand: 20. Oktober, 15:47 Uhr] erhält der "Die Wilden Kerle"-Star sage und schreibe 520 und landet mit 43,7 Prozent aller Votes an der Spitze.

Laut der Promiflash-Umfrage schnappt sich Harald Glööckler (60) einen stolzen zweiten Platz. Er bekommt 331 Stimmen, was 27,8 Prozent entspricht. Michael Naseband (60) steigt ebenfalls auf das Siegertreppchen: Mit 106 Stimmen und 8,9 Prozent ist er der drittbeliebteste Bewohner. Laura Maria Lettgen (30) landet auf dem vierten Platz mit 88 Stimmen und 7,4 Prozent, dicht gefolgt von Andrej Mangold (38). Der Ex-Bachelor ist mit 86 Votes und 7,2 Prozent der fünfte. Das Schlusslicht belegt der österreichische Influencer Satansbratan (26): Er ergattert 60 Stimmen und somit 5,0 Prozent.

Ob sich Jimi auch bei den Zuschauern heute Abend an die Spitze kämpfen kann? Zumindest laut seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) ist der Diese Ochsenknechts-Darsteller schon jetzt ein Gewinner. Auf Instagram widmete ihm seine Kindsmutter gestern liebevolle Zeilen, in denen sie unter anderem schrieb: "Ich weiß, auch wenn er morgen den Sieg nicht holen wird, er wird happy sein, denn das ist Jimi immer, ein positiver Mensch." Yeliz schnappte sich übrigens in der Jubiläumsshow im Jahr 2023 die Krone bei "Promi Big Brother" – und bekam damals ziemlichen Gegenwind.

Anzeige Anzeige

Joyn Harald Glööckler mit den anderen Bewohnern im "Promi Big Brother"-Haus, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht im "Promi Big Brother"-Container 2025

Anzeige Anzeige