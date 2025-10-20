Jennifer Lopez' Ex-Mann behauptet, sie ist ihm fremdgegangen

Jennifer Lopez (56) sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem ihr erster Ehemann, Ojani Noa (51), laut Mirror brisante Vorwürfe gegen sie erhoben hat. Der ehemalige Kellner behauptet, die Sängerin habe ihn während ihrer einjährigen Ehe in den späten 1990er-Jahren betrogen. "Ich war ehrlich und treu dir gegenüber, habe nie gelogen, mich nie schlecht verhalten, dich nie betrogen. Ich war zu gut für dich. Ich bin ein zu guter Mann für dich. Du hast dich entschieden zu lügen, mich zu betrügen. Sag endlich die Wahrheit. Lass die Leute wissen, dass du das Problem bist", wetterte Ojani.

Ihm zufolge sei J.Lo, die kürzlich behauptete, noch nie wahrhaftig geliebt worden zu sein, das Problem und nicht ihre Ex-Männer. "Das Problem bist du. Du warst diejenige, die die Hose nicht anbehalten konnte. Du wurdest mehrmals 'geliebt'. Du warst viermal verheiratet und hattest unzählige Beziehungen dazwischen", konterte er und ergänzte: "Du hattest gute Beziehungen. Mich zum Beispiel. Ich war in dich verliebt. Ich bin in einen anderen Bundesstaat gezogen, um dich zu unterstützen, zu schützen und mich um dich zu kümmern."

Der Anlass für Ojanis Statement war offenbar ein Interview, das die Musikerin vor wenigen Tagen in der "Howard Stern Show" gegeben hatte. Auf die Frage von Howard Stern, ob sie jemals wirklich geliebt worden sei, antwortete die Sängerin nachdenklich: "Nein." Sie betonte aber, dass sie selbst immer viel Liebe für andere empfunden habe. "Es liegt nicht daran, dass ich nicht liebenswert bin – sie sind einfach nicht dazu fähig. Sie haben mir alles gegeben, was sie konnten: die Häuser, die Ringe, die Ehen. Aber…"

Imago Ojani Noa und Jennifer Lopez, 1997

Imago Ojani Noa und Jennifer Lopez, 1997

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025