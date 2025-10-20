"Call me K": Iris Klein hat ihren Nachnamen gewechselt

Iris Klein (58) hat auf Instagram eine große Veränderung verkündet: Sie hat ihren Nachnamen geändert. Diesen Schritt hatte die Reality-TV-Darstellerin schon länger angekündigt, da sie seit der Scheidung von Peter Klein (58) keinen Bezug mehr zu diesem Namen empfindet. In ihrem Post teilte Iris glücklich mit: "Ich habe es geschafft. Call me K...". Welcher Nachname sich genau dahinter verbirgt, bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis. Sicher ist nur, dass er – wie auch ihre früheren Namen Kruschwitz und Katzenberger – mit dem Buchstaben K beginnt.

Ihr Wunsch, wieder ihren früheren Namen Katzenberger anzunehmen, war längst kein Geheimnis mehr. Schließlich tragen auch ihr Sohn Tobias und ihre Tochter Daniela (39) weiterhin diesen Nachnamen. In der Vergangenheit hatte Iris mehrfach betont, wie viel ihr dieser Schritt bedeuten würde – schließlich begleitete sie der Name über viele Jahre. Ob es tatsächlich "Katzenberger" geworden ist, ließ sie bislang offen. Ihre Instagram-Ankündigung bietet jedoch Raum für Spekulationen und scheint genau darauf hinzudeuten.

Für Iris hat diese Veränderung offenbar auch eine symbolische Bedeutung. Nach drei gescheiterten Ehen – zuletzt mit Peter Klein – zeigt sie einmal mehr, dass sie persönliche Kapitel konsequent abschließt. Schon während der Trennung machte sie deutlich, dass sie einen klaren Neuanfang anstrebt. Geboren als Iris Kruschwitz, nahm sie im Laufe ihrer Ehen verschiedene Nachnamen an. Mit ihrem jüngsten Schritt scheint sie nun zu ihren Wurzeln zurückzufinden – zumindest emotional. Ihre Kinder Tobias und Daniela, die den Namen Katzenberger tragen, spielen dabei gewiss eine wichtige Rolle – eine Verbindung, die selbst in schwierigen Zeiten Bestand hatte.

IMAGO / STAR-MEDIA Iris Klein bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger