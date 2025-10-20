Trennung: Kathi ist von Kevin Yaniks Verhalten "schockiert"

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) hat sich auf Instagram überraschend offen zur Trennung von ihrem Partner Kevin Yanik (27) geäußert. Die beiden, die gemeinsam zwei Söhne großziehen und bald ein drittes Kind erwarten, haben sich kürzlich getrennt. Kathi, wie sie ihre Fans kennen, zeigte sich erschüttert: "Er hat letztendlich seine Entscheidung getroffen. Allerdings zu einem Zeitpunkt und leider auf eine Art und Weise, die mich bis heute einfach nur schockiert." Auch wenn sie die Hintergründe nicht detailliert preisgab, betonte sie, dass sie die Umstände der Trennung weder verstehen noch verzeihen könne.

Obwohl sie mit der Situation zu kämpfen hat, hat Kathi auch über die Herausforderungen ihres aktuellen Alltags gesprochen. Sie gab offen zu, dass die Verantwortung mit zwei kleinen Kindern und einer Schwangerschaft anstrengend sei: "Natürlich ist es anstrengend, und ich will gar nicht drüber nachdenken, wie das mit einem dritten Baby funktionieren soll." Gleichzeitig empfindet sie jedoch in gewisser Weise auch Erleichterung durch das Ende der Beziehung. Es gebe nun "weniger Vorwürfe" und "weniger Schuldzuweisungen", verriet die Influencerin. Dennoch spricht sie trotz allem liebevoll über den Vater ihrer Kinder: "Als Vater meiner Kinder werde ich ihn bis zu meinem Lebensende lieben."

Für Kathi ist das nicht das erste Mal, dass sie mit öffentlichen Äußerungen nach der Trennung für Aufsehen sorgt. Kürzlich hatte sie noch betont, wie ihre Kinder sie stärken und dass sie nun allein Verantwortung übernehmen müsse. In den sozialen Medien zeigte sie sich selbstbewusst und fest entschlossen, sich nicht weiter auf die Vergangenheit zu konzentrieren. Damit sendet sie eine klare Botschaft: Trotz aller Schwierigkeiten nach dem Liebes-Aus fokussiert sie sich auf ihre Zukunft als Mutter und versucht, diese neue Lebensphase zu meistern.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin, im Oktober 2025 geteilt

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025