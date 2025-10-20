Can oder Filip? Ihm drückte Tatum Koch die Daumen

Bei Fame Fighting 3 kam es zu einem spannenden Duell zwischen Can Kaplan und Filip Pavlovic (31). Die beiden Realitystars traten in einem energiegeladenen Kampf gegeneinander an und sorgten für ordentlich Furore. Im Vorfeld des Matches berichtete Tatum Koch (27), die mit Filip in der aktuellen Love Island VIP-Staffel zu sehen ist, welcher der beiden Kämpfer sich ihrer Unterstützung sicher sein konnte. "Stand heute drücke ich tatsächlich Can die Daumen", verriet sie im Gespräch mit Promiflash.

Die Verbindung zwischen Tatum und Filip sorgte in den letzten Tagen für Schlagzeilen. Obwohl die beiden in der Show bereits intim geworden waren, entschied sich Filip in der aktuellen Folge von "Love Island VIP", nicht Tatum, sondern Joena Steilen näher kennenzulernen. Diese Entscheidung hinterließ bei Tatum offenbar deutliche Spuren. Indem sie sich nun öffentlich hinter Can stellte, setzte sie ein klares Zeichen und machte deutlich, wie enttäuscht sie von Filips Verhalten ist.

Am Ende zeigte sich, dass Can im Ring die Oberhand behielt – nicht zuletzt, weil Filip bereits in der ersten Runde eine gebrochene Hand erlitt. Die Verletzung bremste den TV-Star deutlich aus und zwang ihn, seine Taktik anzupassen. "Deshalb konnte ich nicht das abrufen, was ich eigentlich zeigen wollte", erklärte Filip später auf Instagram. Trotz Handicap kämpfte er tapfer weiter, doch Can bestimmte spätestens ab der zweiten Runde das Tempo und sicherte sich nach Punkten den Sieg.

Tatum Koch, September 2025

Filip Pavlovic und Can Kaplan, Oktober 2025

Can Kaplan und Filip Pavlovic, Fame Fighting 2025