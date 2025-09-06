Briana DeJesus schenkt 14-jähriger Tochter ein Nasenpiercing

Briana DeJesus (31), bekannt aus der Reality-Show Teen Mom: The Next Chapter, hat ihrer Tochter ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Zum 14. Geburtstag bekam Nova ein Nasenpiercing. Mutter und Tochter hielten den besonderen Moment stolz mit der Kamera fest und teilten die Aufnahmen mit ihren Followern – und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Wenig überraschend erntete Briana für dieses schmerzhafte Präsent einige Kritik von ihren Anhängern und sah sich offenbar zu einer Rechtfertigung genötigt: "Sie ist eine Einserschülerin und sie hat es verdient!", schrieb die 31-Jährige unter einen kritischen Kommentar auf Snapchat und betonte, dass sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hätte.

In den Kommentaren betonten besorgte Fans das bei Nasenpiercings besonders hohe Risiko, wichtige Nervenbahnen zu verletzen. So bestehe selbst bei erfahrenen Piercern die Gefahr, dass es im Nachgang zu Sensibilitätsstörungen, anhaltenden Schmerzen oder in seltenen Fällen gar zu partiellen Gesichtslähmungen komme. Briana erklärte daraufhin, dass Nova schon lange den Wunsch nach einem Piercing hatte, und sie selbst zunächst unsicher war. Letztlich sei sie aber zu dem Schluss gekommen, dass der Schmuck eine Möglichkeit für ihre Tochter sei, sich selbst auszudrücken, und zudem nicht dauerhaft, was ihren Entschluss zusätzlich erleichterte.

Neben Nova hat Briana noch eine zweite Tochter, Stella, mit Ex-Partner Luis Hernandez, doch weiteren Familienzuwachs plant sie nicht. Die Herausforderungen, die das Heranwachsen ihrer Kinder mit sich bringt, sind für die TV-Persönlichkeit ein anhaltendes Thema. Während eines Auftritts in der "Drew Barrymore Show" reflektierte Briana über ihre eigene Jugend und die Bedeutung von Führung durch die Eltern. Briana möchte ihren Töchtern eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen, die sie selbst nicht hatte, und lege großen Wert darauf, dass in ihrem Haushalt stets alle Meinungen, Gefühle und Wünsche Gehör finden.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DKTMA4tu9Hl/?hl=de&img_index=16 "Teen Mom"-Star Briana deJesus mit ihren Töchtern im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Briana DeJesus, "Teen Mom"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images "Teen Mom"-Star Briana DeJesus im Juni 2022 in Kalifornien