Während Pause: Wer übernimmt nun "Die Helene Fischer Show"?

Helene Fischer (41) sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Schlagzeilen: Die beliebte Die Helene Fischer Show, die seit 2011 ein fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms im ZDF ist, wird 2025 nicht stattfinden. Diese Nachricht teilte die erfolgreiche Schlagersängerin selbst über Instagram mit. "Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet - und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird", schrieb sie und brachte damit ihre Priorität für die Familie zum Ausdruck. Grund dafür ist die Geburt von Helenes zweiter Tochter.

Für das ZDF ist das Ausbleiben der Show, die alljährlich hohe Einschaltquoten verspricht, ein herber Verlust. Der Sender zeigt jedoch Verständnis für Helenes Entscheidung und gratuliert ihr zur erwarteten Geburt. In einer Stellungnahme heißt es, dass man bereits intensiv an einem Ersatzprogramm für den Weihnachtsabend arbeite. Mehr Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Namen kursieren jedoch schon: Giovanni Zarrella (47), der in diesem Jahr erstmals "Die schönsten Weihnachts-Hits" moderieren wird, ist als möglicher Nachfolger im Gespräch. Ebenso könnten die Schlagerkollegen Beatrice Egli (37) und Publikumsliebling Florian Silbereisen (44) in die Bresche springen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt zählt die "Die Helene Fischer Show" zu den Highlights der weihnachtlichen TV-Abende, und viele Fans sind von der Unterbrechung enttäuscht. Helene, die in der Vergangenheit immer wieder mit emotionalen Momenten und großen Stars wie Hape Kerkeling (60) und Reinhard Mey (82) überzeugte, wird in diesem Jahr aus rein privaten Gründen auf die Bühne verzichten. Die 1984 geborene Sängerin zieht sich bewusst zurück, um sich nach der Geburt ihrer Tochter voll und ganz ihrer Familie zu widmen. Helenes Fans dürfen gespannt bleiben, wer in diesem Jahr die Bühne mit festlicher Musik und großem Showfaktor erobern wird.

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

