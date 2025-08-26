Das ZDF nimmt Stellung zu "Helene Fischer Show"-Absage

Helene Fischer (41) wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt mit ihrer beliebten Weihnachtsshow auf die Bühne zurückkehren. Die Sängerin, die im August 2025 ihr zweites Kind zur Welt brachte, erklärte ihren Fans in einem handgeschriebenen Brief auf Instagram, dass die "Helene Fischer Show" 2025 pausieren werde. Die Vorbereitung und Durchführung einer solchen Show seien extrem zeitintensiv – Zeit, die sich die frisch gebackene Mama jetzt lieber für ihre Familie nehmen möchte.

Seit 2011 gehört die "Helene Fischer Show" fest ins Programm des ZDF. Doch in den letzten Jahren musste die Show bereits mehrfach pausieren, zuletzt während der Corona-Pandemie und wieder in den Jahren 2021 und 2022. Dabei wurde sie erst 2023 erfolgreich ins Weihnachtsprogramm zurückgeholt. "Nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns entschieden, die Show in diesem Jahr auszusetzen", so das ZDF in einer Stellungnahme gegenüber BUNTE.de. Man arbeite bereits an einem Ersatzprogramm, wolle aber die Neuigkeiten dazu erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Privat genießt die Schlager-Queen derzeit die Ruhe und das Familienglück mit ihrem Partner Thomas Seitel und den beiden gemeinsamen Töchtern. Die Schlager-Ikone, die mit Hits wie "Atemlos durch die Nacht" abertausende Fans begeistert, lebt mit ihrer Familie am idyllischen Ammersee. In den letzten Jahren hat sie mehrfach betont, wie wichtig ihr das Gleichgewicht zwischen Karriere und Privatleben ist. Nach den vielen beruflichen Höhen ihrer Karriere scheint jetzt eindeutig das Glück zu Hause im Fokus zu stehen.

Anzeige Anzeige

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Tänzer Thomas Seitel und Schlagerstar Helene Fischer