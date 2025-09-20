Helene Fischers Kinderliederalbum enttäuscht in den Charts

Helene Fischer (41), bekannt für ihre zahlreichen Chart-Erfolge, hat sich mit einem neuen Projekt auf eine ungewohnte musikalische Reise begeben. Passend zur Geburt ihrer zweiten Tochter Ende August veröffentlichte die Sängerin ein Kinderlieder-Album. In den österreichischen Album-Charts sorgt dieses Werk nun jedoch für eine Überraschung: Statt wie gewohnt die Spitzenposition zu erobern, landet Helene mit ihrer Neuerscheinung nur auf Platz zehn. Angeführt wird das Ranking von internationalen Stars wie Ed Sheeran (34), Twenty One Pilots und Lorna Shore.

Trotz des verhaltenen Chart-Erfolgs in Österreich hat Helene auch diesmal ihre Kreativität unter Beweis gestellt. Für das Album hat sie nicht nur Kinderlieder eingesungen, sondern zudem eine vollständig neue 3D-Welt erschaffen, in der sie sich selbst als animierten Avatar präsentiert. Als besonderes Extra ergänzte sie das Projekt um einen "Partykoffer", der die jungen Hörerinnen und Hörer zum stilechten Mittanzen und Feiern einlädt. Was auf den ersten Blick vielleicht wie "nur" ein Kinder-Musikprojekt wirkt, zeigt einmal mehr, dass Helene bereit ist, neue Maßstäbe zu setzen.

Helene, die seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen zählt, feierte mit früheren Alben wie "Farbenspiel" oder "Rausch" enorme Erfolge. Beide Werke erreichten mehrfach Platin-Status und hielten sich wochenlang an der Chartspitze. Das aktuelle Kinderlieder-Projekt wirkt hingegen wie ein persönlicheres Vorhaben der zweifachen Mutter: weniger auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet, sondern stärker auf ihre jungen Fans – und vielleicht auch auf ihre eigenen Kinder. Ihre Anhänger dürfen gespannt sein, welche inspirierenden Projekte die Sängerin als Nächstes verwirklicht.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

IMAGO / Harald Deubert Helene Fischer bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Getty Images Helene Fischer im November 2023