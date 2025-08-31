Für Kinderalbum: Helene Fischer erfüllt sich 3D-Avatar-Traum

Helene Fischer (41) hat ihre Fans einmal mehr überrascht: Kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter gab die Schlagerkönigin bekannt, dass sie sich einen großen Wunsch erfüllt hat. Sie präsentierte ihren eigenen 3D-Avatar, der Teil eines neuen Projekts sein wird. Wie sie vor wenigen Tagen in einem emotionalen Brief an ihre Fans schrieb, möchte sie sich zunächst voll auf ihre Familie konzentrieren. Die "Helene Fischer Show" wird daher dieses Jahr pausieren, doch mit ihrer neuen "magischen 3D-Welt für Kinderlieder" möchte sie vor allem ihre jüngsten Fans verzaubern.

Das Projekt, in dem die Sängerin und ihr animierter Doppelgänger im Vordergrund stehen, umfasst neu interpretierte Kinderlieder sowie aufwendig gestaltete Videos, die auf YouTube verfügbar sind. Im dazugehörigen Ankündigungsclip auf Instagram erklärt Helene: "Mich muss es natürlich auch in klein geben, am besten in einer wunderschönen Welt, die wir erschaffen haben, in der sich alle lieb haben." Dabei betonte sie, dass sämtliche Bewegungen und Gesänge des 3D-Avatars von ihr persönlich stammen. Die Reaktionen auf das Projekt fielen bisher gemischt aus. Viele Fans äußerten sich begeistert, während andere die Umsetzung kritisierten und anmerkten, die Animation sehe "zu sehr nach KI" aus.

Für Helene ist die neue Kinderlieder-Welt eine Herzensangelegenheit, da sie selbst Mutter zweier Kinder ist. Sie zeigte sich in Interviews wiederholt von ihrer Familienrolle begeistert und wollte diese in den letzten Jahren immer mehr in ihr Leben integrieren. Während über ihren Partner und die Familie insgesamt wenig bekannt ist, betont die Sängerin immer wieder, wie wichtig ihr dieser Rückzugsort ist. Der Fokus auf Kinderlieder zeigt zudem ihren Wunsch, Kinder auf kreative Weise zu erreichen und mit ihrer Musik zu berühren. Fans, die ihre geliebte Helene vermissen, dürfen sich also auf diese ganz neue Seite der Sängerin freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Harald Deubert Helene Fischer bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige