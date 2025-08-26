Diese Stars gratulieren Helene Fischer zu ihrem zweiten Kind

Helene Fischer (41) hat wundervolle Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Schlagerqueen verkündete am Montag die Geburt ihres zweiten Kindes. In einem emotionalen Brief auf Instagram verriet sie, dass ihre Tochter nun ein kleines Schwesterchen bekommen hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Seitel genießt die Sängerin derzeit das Familienglück in vollen Zügen. Kaum war die frohe Botschaft online, überschlugen sich auch schon die Glückwünsche zahlreicher Prominenter im Netz. Unter anderem meldeten sich Maite Kelly (45) und Barbara Meier (39) zu Wort, die ihre Freude über den Familienzuwachs offen teilten.

Maite kommentierte rührend unter Helenes Beitrag: "Oh wow, alles Gute zur Geburt der Kleinen. Viel Gesundheit und ganz viele tolle Momente." Model Barbara gratulierte mit einem schlichten "Herzlichen Glückwunsch!" Persönlichere Worte fand Helenes langjährige Make-up-Artistin Astrid Jerschitz, die die frisch gebackene Zweifachmama liebevoll ihren "Herzensmenschen" bezeichnete. Ebenso schlossen sich Moderatorin Ilka Groenewold und Produzent Alex Christensen den Gratulationen an – kurz und knapp, aber nicht minder herzlich. Ihre österreichische Schlagerkollegin Hannah wiederum brachte ihren Wunsch nach Helenes baldiger Rückkehr auf die Bühne zum Ausdruck: "Wir freuen uns, wenn du wieder auf die Bühne zurückkommst."

Und tatsächlich: Wie die 41-Jährige weiter im Post verriet, bedeutet das neue Baby keinen vollständigen Karriere-Stillstand. So hat sie nach ihrer erst kürzlich veröffentlichten Version von "Baby Shark" mit Otto Waalkes für dieses Jahr gleich zwei Kinderlieder-Alben angekündigt. Parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen für ihre große Jubiläumstour 2026, mit der sie ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern wird. Auf eine Tradition müssen ihre Fans jedoch verzichten: Die beliebte "Helene Fischer Show" für Ende 2025 wurde abgesagt. Den Schritt begründete die Musikerin mit dem enormen Produktionsaufwand, der nur mit voller Hingabe zu bewältigen sei.

Helene Fischer im August 2023

Maite Kelly im Dezember 2021

Helene Fischer, Sängerin