Statt der Helene-Fischer-Show: Das zeigt ZDF an Weihnachten

Die Weihnachtszeit im ZDF wird in diesem Jahr ohne die beliebte Die Helene Fischer Show auskommen müssen. Die namensgebende Schlagersängerin Helene Fischer (41), die sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes in einer Babypause befindet, hat bereits im Sommer angekündigt, dass die Sendung 2025 pausieren muss. Nun gibt der Sender bekannt, was stattdessen am Abend des 25. Dezember über die Mattscheiben flimmern wird: Der neue Fernsehfilm "Weihnachten im Olymp" soll die Zuschauer zur Primetime unterhalten. Die romantische Komödie wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt und verspricht ein herzerwärmendes TV-Erlebnis mit Mariele Millowitsch (69) und Joachim Król (68).

Im Mittelpunkt des Films steht die Direktorin des Luxuskaufhauses namens Lale, gespielt von Mariele. An Heiligabend streift sie durch ihr verlassenes Kaufhaus und erinnert sich an eine magische Nacht vor 40 Jahren: Damals verbrachte sie gemeinsam mit ihrer großen Liebe Hans, dargestellt von Joachim, eine unvergleichliche Weihnachtsnacht im Kaufhaus. Obwohl sich die beiden seitdem aus den Augen verloren haben, führt das Schicksal sie am selben Ort wieder zusammen. Wer die Premiere im Fernsehen nicht erwarten kann, der hat ab dem 15. November die Möglichkeit, den Film vorab in der ZDF-Mediathek zu streamen.

2011 wurde "Die Helene Fischer Show" erstmals ausgestrahlt. Bis einschließlich 2019 belegte sie denselben Sendeplatz am ersten Weihnachtsfeiertag und feierte große Erfolge beim Publikum. Ab 2020 fiel die Musikshow bedingt durch die Corona-Pandemie gleich dreimal aus. 2023 feierte Helene dann ihr großes Comeback. Nach ihrer Rückkehr litten jedoch die Quoten: 2024 konnte die 41-Jährige nur noch 3,61 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken, knapp drei Millionen weniger als in den quotenstärkeren Jahren.

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

Getty Images Mariele Millowitsch, Schauspielerin

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

