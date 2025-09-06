"Großer Wunsch": Das plant Lukas Podolski mit Helene Fischer

Fußballstar Lukas Podolski (40), der mittlerweile auch als Unternehmer tätig ist, hat eine große Vision für das "Glücksgefühle"-Festival, das er zusammen mit Manager Markus Krampe organisiert. Vom 11. bis 14. September werden rund 200.000 Musikliebhaber auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg erwartet, um eines der größten Musikfestivals Deutschlands zu erleben. In einem Interview mit der Bild äußerte Lukas einen besonderen Wunsch: Er möchte Deutschlands Schlager-Queen Helene Fischer (41) beim Festival auftreten sehen und glaubt fest daran, dass sie perfekt zum Ambiente passen würde: "Das wäre mein großer Wunsch und Traum. Sie würde super in unser Festival reinpassen."

Das "Glücksgefühle"-Festival, das sich mit Events wie "Parookaville" messen kann, bietet eine aufregende Mischung verschiedener Musikrichtungen. In diesem Jahr werden hochkarätige Künstler wie die Black Eyed Peas, Rapper Apache 207 (27), Dance-Ikone Scooter und DJ-Größen wie Robin Schulz (38) die Bühnen rocken. Lukas ist überzeugt, dass Helene Fischers Performance ein Highlight für die Besucher wäre und das Festival weiter bereichern könnte. "Es wird Zeit, dass Helene Fischer bei uns auftritt", sagte er enthusiastisch im Interview. Die Chancen stehen gut für 2026, da die Sängerin dann ihre Stadiontournee beendet hat.

Für Helene könnte ein Auftritt beim "Glücksgefühle"-Festival eine spannende Gelegenheit sein, erneut vor einem großen Publikum zu performen. Vor und nach ihrer Tournee im Jahr 2026 wird sie voraussichtlich allerdings mehr Zeit mit ihrer kleinen Familie verbringen. Erst im August brachte sie ihre zweite Tochter zur Welt, wie sie in einem emotionalen Brief an ihre Fans bestätigt hatte. Dennoch plant der Sportler, der beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze kickt, ihr eine Einladung zukommen zu lassen. Er hofft, dass die besondere Atmosphäre des Festivals mit seinen zahlreichen Angeboten ihrem Geschmack entspricht. Lukas sieht in dem Event weit mehr als nur ein Musikfestival und ist gespannt auf einen möglichen Auftritt der Schlagerkönigin.

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Getty Images Helene Fischer in München 2022