Chloe Ferry macht es offiziell: Das ist ihr neuer Partner

Chloe Ferry (30), bekannt aus Geordie Shore, hat endlich die Liebe ihres Lebens gefunden und zeigt diese stolz auf Instagram. Sie gab ihrem neuen Freund nun ein Gesicht, indem sie eine Reihe inniger Schnappschüsse veröffentlichte. Während die beiden händchenhaltend und lächelnd zu sehen sind, beschreibt die Reality-TV-Darstellerin ihn als ihren Seelenverwandten und äußert, dass ihr Herz voller Glück sei. Am Sonntag bestätigte Chloe, dass sie sich über beide Ohren in ihren neuen Partner verliebt hat. Nach Jahren voller Herzschmerz und Enttäuschungen hat der TV-Star das Gefühl, endlich ihr "für immer" gefunden zu haben.

In den letzten Jahren hatte Chloe Ferry in Liebesdingen nicht allzu viel Glück. Erst im März dieses Jahres trennte sie sich von ihrem vorherigen Freund, dem Boxer Johnny Wilbo, nachdem er eine Affäre hatte. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Chloe, die jüngst in Las Vegas ihren Geburtstag feierte, hat immer wieder kryptische Hinweise und Bilder von ihrem neuen Partner geteilt, bevor sie schließlich mit ihm "offiziell" wurde. Auf den neuesten Fotos sieht man die beiden innig zusammen in einem Moment des Glücks, während Chloe ihre Freude darüber ausdrückt, endlich in einer Beziehung sicher und geborgen zu sein.

Abseits des Rampenlichts hat Chloe, die in der Vergangenheit sowohl als Social-Media-Phänomen als auch als Celebrity Big Brother-Teilnehmerin Bekanntheit erlangt hat, öfter ihre traurigen Erfahrungen in der Liebe geteilt. Die Trennung von Johnny war ein Kapitel, das sie hinter sich lassen wollte. Sie fühlte den Druck, sich nach ihrem 30. Geburtstag in einer Beziehung niederzulassen, die von Dauer ist und eine Familie ermöglicht. Chloe ermutigt ihre Fans, nicht aufzugeben, und erinnert sie daran, dass echte Liebe oft dann kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet. Viele prominente Freunde und Fans teilten in den Kommentaren zu den neuen Fotos ihre Begeisterung und gratulierten Chloe zu ihrem neuen Glück.

Anzeige Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry bestätigt ihre neue Beziehung

Anzeige Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry hat ihre neue Liebe gefunden

Anzeige Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Realitystar