Für Alex: Chloe Ferry verewigt neue Liebe mit einem Tattoo

Reality-TV-Star Chloe Ferry (30) zeigt erneut, wie wichtig ihr neuer Partner Alex Swinney für sie ist. Chloe verlieh ihrem Freund eine ganz besondere Liebesbekundung, indem sie seinen Namen als Tattoo auf der Innenseite ihrer Ellenbeuge verewigte. Das Tattoo, das sie als Geburtstagsgeschenk für Alex bezeichnete, wurde in einem Tattoo-Studio gestochen, wie Chloe auf ihrem Instagram teilte. Außerdem ließ sie sich auf dem anderen Arm die Zahlen 20.08 tätowieren, deren genaue Bedeutung sie nicht offenbarte – es könnte sich jedoch um ein wichtiges Datum in ihrer Beziehung handeln. Während sie während des Tätowiervorgangs sichtlich die Schmerzen spürte, zeigte sie sich im Anschluss glücklich mit dem Ergebnis.

Chloes Beziehung zu Alex scheint bisher harmonisch verlaufen zu sein, was auch durch ihre Worte untermauert wird: Sie bezeichnete ihn als ihren "Seelenverwandten" und deutete an, dass es sich bei dieser Liebe um das letzte Mal handelt, dass sie sich verliebt. Dies steht in starkem Kontrast zu ihrer vergangenen, turbulenten Partnerschaft mit Johnny Wilbo. Mit Johnny führte Chloe eine regelrechte On-Off-Beziehung seit 2021. Die beiden trennten und versöhnten sich Berichten zufolge sechsmal innerhalb von sechs Monaten. Im Februar 2024 trennten sie sich scheinbar endgültig, nachdem es immer wieder Streitigkeiten über unterschiedliche Prioritäten und finanzielle Probleme gegeben hatte.

Abseits der Schlagzeilen um ihr Liebesleben steht Chloe, die durch die Serie "Geordie Shore" bekannt wurde, auch als Social-Media-Star im Rampenlicht. Ihre Fans schätzen ihre offene und ungeschönte Art, mit der sie sie auch durch ihre Instagram-Beiträge am Alltag teilhaben lässt. Über Alex hat sie bisher weniger Einblicke gegeben, was darauf hindeuten könnte, dass sie diese Beziehung bewusster schützen möchte. Ob ihre Tattoos langfristig an Alex erinnern werden oder ihre Liebe noch weiter vertiefen, bleibt abzuwarten, doch für Chloe scheint dieses Kapitel in ihrem Leben ein besonders glückliches zu sein.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry mit ihren beiden neuen Tattoos und ihrem Freund Alex, November 2025

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry hat ihre neue Liebe gefunden

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry bestätigt ihre neue Beziehung