Chloe Ferry löst BBL auf: So findet sie das Ergebnis

Chloe Ferry (30) zeigte sichtlich stolz ihre neue Figur in einem knappen weißen Bikini und einem Minirock aus Denim. In weiteren Fotos präsentierte der Reality-Star zudem blaue Leggings. Für eine Influencerin erstmal nichts Ungewöhnliches – doch die Posts kommen nach einer entscheidenden Veränderung in ihrem Leben: Chloe hat sich vor Kurzem ihr Brazilian Butt Lift (BBL) entfernen lassen. In einem früheren Reel zeigte sie den direkten Unterschied bereits in einem enganliegenden weißen Jumpsuit und begeisterte damit viele ihrer Fans. Chloe, bekannt aus der Serie Geordie Shore, erklärte in ihrer Instagram-Story begeistert: "Diese Leggings, ich schwöre auf sie. Sie sind die schlanksten und formendsten Leggings, die es gibt."

Die 30-Jährige sprach offen über die Gründe für diesen Schritt und berichtete, wie unglücklich sie ihre vielen Schönheitsoperationen gemacht hatten. Auf der Suche nach vermeintlicher Perfektion unterzog sie sich in der Vergangenheit laut Daily Mail mehreren Eingriffen, darunter Nasenoperationen, Liposuktionen und Brustvergrößerungen. Doch der Wunsch, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, führte sie mental in eine dunkle Zeit. "Ich war ganz unten und wollte so nicht mehr weitermachen", gestand sie online. "Ich bin sehr gemein zu mir selbst und muss mir eine Pause gönnen." Heute fühlt sich Chloe deutlich besser: "Ich sehe jetzt mehr aus wie ich selbst, proportionierter, und das macht mich wirklich glücklich." Mittlerweile ist sie wegen ihrer verzerrten Denkweise in Bezug auf Schönheitsideale in Therapie.

In einem emotionalen Instagram-Statement reflektierte Chloe, die nun wieder frisch verliebt ist, ihre Entscheidung, der Schönheitschirurgie den Rücken zu kehren. Sie beschreibt die OPs als Fehler, motiviert durch Unsicherheiten und das Streben nach Lob von außen. "Ich habe meine Zwanziger damit verschwendet, jemand sein zu wollen, der ich nicht bin", erklärte sie. "Ich war am Boden zerstört und hatte das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen, so tief war ich gesunken." Sie habe Angst davor, wieder in diese "dunkle" Denkweise zurückzufallen. Ihre Priorität liege jetzt darauf, sich selbst zu lieben und für ihre fröhliche Persönlichkeit, nicht für ihren Körper bewundert zu werden. "Ich will wieder die lustige Chloe sein, die sich nicht darum kümmert, wie sie aussieht", sagte sie abschließend. Mit diesem neuen Fokus hofft sie laut Daily Mail, ihre Fans zu inspirieren und sich von alten Zwängen zu befreien.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im März 2025

https://www.instagram.com/p/DGiSG0bo1I_/?img_index=3 Chloe Ferry im Februar 2025

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry bestätigt ihre neue Beziehung