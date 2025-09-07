Dauer-Single: Sandra Sicora hat ihren Frieden geschlossen

Reality-TV-Star Sandra Sicora (33) hat endgültig ihren Frieden mit dem Singleleben geschlossen. Nach einer kurzen Romanze mit dem Reality-Superstar Calvin Kleinen (33) hat Sandra beschlossen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. In der Vergangenheit hatte sie den französischen Ex-Schwimmer Tommy Pedroni (30) bei der Show Ex on the Beach kennengelernt, doch die Beziehung hielt nur ein Jahr. Mittlerweile hat die TV-Persönlichkeit beschlossen, dass in ihrem Leben aktuell kein Platz für einen neuen Partner ist. "Ich bin glücklich Single, kümmere mich lieber um mich selbst, als dem Falschen meine Liebe zu schenken", erklärte Sandra gegenüber RTL.

Ihre Erfahrungen in der Reality-Bubble haben Sandra dazu bewogen, sich nicht mehr auf Beziehungen innerhalb dieses Umfelds einzulassen. "In der Reality-Bubble ist es immer dasselbe. Die versprechen dir immer was und machen dann was ganz anderes", fügt sie hinzu. Die 32-Jährige betont, dass ihr auch die Vorteile des Singlelebens mittlerweile bewusst sind. Die Reality-Diva genießt die Freiheit, ihre Zeit so zu gestalten, wie es ihr am besten passt. "Ich kümmere mich lieber um mich selbst, als dem Falschen meine Liebe zu schenken. Selbstliebe ist das Beste, was man machen kann", meint Sandra bestimmt.

Während Sandra sich dafür entschieden hat, ihre Energie auf sich selbst zu richten, bleibt sie den Kameras treu. Sie hat bereits klargemacht, dass ihre Arbeit im Trash-TV eine Leidenschaft ist, auf die sie nicht verzichten wird. Ein potenzieller Partner müsste ihre Karriere akzeptieren, denn sie plant nicht, dafür Kompromisse einzugehen. "Es ist meine Arbeit und ich liebe alles daran – der Richtige muss das akzeptieren, wenn nicht: ciao", betonte sie vor wenigen Wochen auf Instagram. Ihre polarisierende Art im Reality-TV sieht sie dabei als positiven Aspekt, der zeigt, dass sie für die Zuschauer interessant ist.

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025