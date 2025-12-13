Promihof-Comeback nach Aus: Sandra Sicora findet es fair

Sandra Sicora (33) sorgte bei der neuen Realityshow Der Promihof für eine echte Überraschung. Nachdem sie als erste Kandidatin von ihren Mitstreitern aus dem Wettbewerb gewählt worden war, kaufte sich die 33-Jährige für eine Summe von 10.000 Euro zurück ins Rennen – und gewann am Ende die gesamte Show. Unfair findet Sandra das allerdings ganz und gar nicht, wie sie im Interview mit Promiflash betont.

Sandra erklärt: "Ich wurde als Erste vom Hof gejagt, aber nur, weil ich keine Möglichkeit hatte, mich zu safen." Damals sollte sie in einem Safety-Spiel als Duo mit Alicia King antreten – Alicia verweigerte sich jedoch. Während alle anderen als Team Punkte sammeln konnten, kämpfte Sandra für sich allein. "Hätte meine Leistung doppelt gezählt, wäre ich safe gewesen", gibt sie zu bedenken und fügt hinzu: "Deshalb finde ich es fair, dass ich zurückkommen durfte. Und dass ich am Ende sogar gewonnen habe, zeigt einfach, wie stark ich bin."

Dass Alicias Arbeitsverweigerung ihr gegen den Strich geht, hatte Sandra schon damals offen gezeigt. "Mit so jemandem kann man einfach nicht zusammenarbeiten", klagte sie gegenüber Promiflash und deutete an, Alicia sei im falschen Format gelandet. Die Challenge trug nämlich den verheißungsvollen Namen "Gülle to go" und fand in einem Parcours voller Matsch statt – ein No-Go für Alicia. "Jeder weiß, dass es auf einem Bauernhof auch mal dreckig wird – mein Gott, dann wäscht man halt danach die Haare", winkte Sandra ab.

Imago Sandra Sicora, 2023.

RTLZWEI Alicia King, "Der Promihof"-Teilnehmerin

RTLZWEI Sandra Sicora, "Der Promihof"-Gewinnerin

