Zeit mit Paco war für Promihof-Königin Sandra Sicora schwer

Sandra Sicora (33) ist die Gewinnerin der ersten Staffel von Der Promihof. Doch in einem Interview mit Promiflash verriet sie, dass der Weg zu ihrer Krönung viele Herausforderungen bereithielt. Besonders hart war es, auf ihren früheren The 50-Mitstreiter Paco Herb zu treffen – denn beide hatten bereits zuvor Zoff: "Der schwierigste Moment war für mich definitiv, Zeit mit Paco Herb zu verbringen, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt Streit hatten."

Auch mit anderen Kandidaten gab es Reibungen, wie zum Beispiel Reality-TV-Bekanntheit Cosimo Citiolo (44). Im Interview mit Promiflash plauderte Sandra offen aus: "Cosimo mag ich eigentlich sehr, aber auch sein Verhalten war dort nicht korrekt." Emma Fernlund (24) ist ebenfalls eine Teilnehmerin, die Sandra eher nicht ins Herz schloss: "Von Emma will ich gar nicht erst anfangen. Sie war mir von Anfang an unsympathisch."

Trotz der Spannungen erlebte Sandra viele positive Momente in der Show. Sie merkte gegenüber Promiflash an: "Mein schönster 'Der Promihof'-Moment war natürlich der Sieg. Ich hatte im Finalspiel unglaublich viel Spaß. Das hat mich unheimlich gefreut und stolz gemacht." Dennoch zeigte sie auch Größe und hätte dem Zweitplatzierten, Luigi Birofio (26), den Triumph ebenfalls gegönnt. Da Paco unter den Finalisten als schlechtester abschnitt, konnte sie sich ein amüsiertes Schmunzeln nicht verkneifen: "Dass Paco nur Vierter geworden ist, war lustig."

Collage: Imago, Getty Images Collage: Sandra Sicora und Paco Herb

RTLZWEI Paco Herb und Sandra Sicor bei "Der Promihof"

RTLZWEI Fritz Wagner, Sandra Sicora, Gigi Birofio und Paco Herb in "Der Promihof"