NFL-Star Josh Allen witzelt über seine kommende Vaterschaft

Josh Allen (29) hat sein Wochenende mit einem großen Sieg gekrönt - sowohl auf als auch abseits des Spielfelds. Der Quarterback der Buffalo Bills führte sein Team am Sonntag, dem 14. Dezember, zu einem beeindruckenden Comeback-Sieg gegen die New England Patriots. Doch nicht nur auf dem Footballfeld läuft es rund: Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Hailee Steinfeld (29), erwartet der 29-Jährige sein erstes Kind. In einem Interview nach dem Spiel zeigte sich Josh entspannt und voller Stolz, als er seine Frau als seine "Lieblingsteamkollegin" bezeichnete. Die Schwangerschaft habe ihn zusätzlich beflügelt, gab der NFL-Star laut People zu: "Das ist ein wirklich besonderer Moment in meinem Leben und im Leben meiner Frau."

Das Paar hatte die freudigen Neuigkeiten erst am Freitag, dem 12. Dezember, bekannt gegeben. In Hailees Newsletter auf ihrer Plattform Beau Society teilte sie ein emotionales Video, in dem Josh liebevoll ihren Babybauch küsst, und schaute zudem auf "wunderschöne und unvergessliche" Momente des letzten Jahres zurück. Hailee, die bekannt für ihre Rolle in "Sinners" ist, betonte, wie die Ereignisse des vergangenen Jahres, wie ihre Hochzeit im Mai in Santa Barbara und nun die Schwangerschaft, ihr Leben verändert haben. Unter den Gratulanten auf Social Media befanden sich viele prominente Freunde, darunter Gigi Hadid (30), Hailey Bieber (29) und Sophie Turner (29), die ihre Freude über die bevorstehende Elternschaft mit dem Paar teilten.

Bereits vor zwei Monaten hatte Josh in einem Interview mit ESPN ganz offen über die Bedeutung seiner Ehe gesprochen. Der Quarterback erinnerte sich: "Unsere Hochzeit war der wichtigste Tag meines Lebens." Durch die Beziehung mit der Schauspielerin habe er gelernt, dass er mehr sei als nur ein Footballspieler. "Meine Ehe hat mir gezeigt, dass es nicht nur um meine Karriere geht", betonte Josh damals. Insbesondere das Gefühl, ein gemeinsames Zuhause aufzubauen, habe ihm eine neue Tiefe im Leben geschenkt.

Getty Images Josh Allen nach dem 35:31-Sieg der Buffalo Bills bei den New England Patriots in Foxborough, Dezember 2025

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 16th Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, November 2025